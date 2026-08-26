Кінець літа - час перевірити ділянку: експерти назвали найнебезпечнішу рослину-шкідника

Деякі інвазивні рослини здатні не лише витіснити місцеву флору, а й завдати серйозної шкоди майну, знижуючи вартість будинку та навіть ускладнюючи отримання іпотеки.

Про яку саме рослину йде мова, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Яка рослина небезпечна у саду

Наприкінці літа найпомітнішим і найагресивнішим із таких шкідників стає японський горець (рейнутрія японська).

Королівське садівниче товариство попереджає: якщо ви підозрюєте наявність цієї рослини на ділянці, діяти потрібно вкрай обережно, адже неправильна боротьба лише погіршить ситуацію.

Як розпізнати агресивного гостя

Серпень та вересень - ідеальний час для виявлення цієї рослини, адже саме зараз вона починає цвісти. Щоб не переплутати її з іншими культурами, зверніть увагу на три головні ознаки:

Стебла: порожнисті, мають характерні вузли та візуально дуже нагадують бамбук.

Листя: розташоване на гілках у виразному зигзагоподібному порядку.

Квіти: наприкінці літа з'являються характерні дрібні кремово-білі суцвіття.

Чому японський горець - це справжня проблема

Ця рослина офіційно класифікується як інвазивний вид. Її головна небезпека полягає у феноменальній живучості та руйнівній силі:

Витіснення сусідів: Потужні кореневища утворюють щільні зарості, забираючи у місцевої флори світло, простір, вологу та поживні речовини.

Руйнування інфраструктури: Рослина має настільки сильну кореневу систему, що здатна проростати крізь слабкі місця та тріщини в асфальті, бетоні, цегляній кладці чи садовій плитці.

Регенерація з мікрочастинок: Горець може вирости з крихітного фрагмента кореня чи стебла, а самі кореневища здатні "спати" в землі роками, чекаючи на сприятливі умови.

Що категорично заборонено робити

Найбільша помилка садівників - спроба самостійно викопати чи зрубати рослину. Це майже гарантовано призведе до її миттєвого розповсюдження.

Головні правила безпеки:

Категорично заборонено кидати зірвані чи зрізані частини рослини в домашній компост.

Не викидайте горець у контейнери для садових відходів або звичайні сміттєві баки.

Найкраще та найбезпечніше рішення одразу звернутися до спеціалізованої служби, яка займається професійним знищенням інвазивних видів.

Уважно огляньте межі вашої ділянки, зони біля парканів, сараїв та садових доріжок.