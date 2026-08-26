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Корисне 26 серпня 2026 · 11:31
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Кінець літа - час перевірити ділянку: експерти назвали найнебезпечнішу рослину-шкідника

Чому цей бур'ян категорично не можна викидати в компост
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Кінець літа - час перевірити ділянку: експерти назвали найнебезпечнішу рослину-шкідника

Яку небезпечну рослину треба перевірити у саду (фото: Wikipedia)

Деякі інвазивні рослини здатні не лише витіснити місцеву флору, а й завдати серйозної шкоди майну, знижуючи вартість будинку та навіть ускладнюючи отримання іпотеки.

Про яку саме рослину йде мова, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Яка рослина небезпечна у саду

Наприкінці літа найпомітнішим і найагресивнішим із таких шкідників стає японський горець (рейнутрія японська).

Королівське садівниче товариство попереджає: якщо ви підозрюєте наявність цієї рослини на ділянці, діяти потрібно вкрай обережно, адже неправильна боротьба лише погіршить ситуацію.

Як розпізнати агресивного гостя

Серпень та вересень - ідеальний час для виявлення цієї рослини, адже саме зараз вона починає цвісти. Щоб не переплутати її з іншими культурами, зверніть увагу на три головні ознаки:

  • Стебла: порожнисті, мають характерні вузли та візуально дуже нагадують бамбук.
  • Листя: розташоване на гілках у виразному зигзагоподібному порядку.
  • Квіти: наприкінці літа з'являються характерні дрібні кремово-білі суцвіття.

Чому японський горець - це справжня проблема

Ця рослина офіційно класифікується як інвазивний вид. Її головна небезпека полягає у феноменальній живучості та руйнівній силі:

Витіснення сусідів: Потужні кореневища утворюють щільні зарості, забираючи у місцевої флори світло, простір, вологу та поживні речовини.

Руйнування інфраструктури: Рослина має настільки сильну кореневу систему, що здатна проростати крізь слабкі місця та тріщини в асфальті, бетоні, цегляній кладці чи садовій плитці.

Регенерація з мікрочастинок: Горець може вирости з крихітного фрагмента кореня чи стебла, а самі кореневища здатні "спати" в землі роками, чекаючи на сприятливі умови.

Що категорично заборонено робити

Найбільша помилка садівників - спроба самостійно викопати чи зрубати рослину. Це майже гарантовано призведе до її миттєвого розповсюдження.

Головні правила безпеки:

  • Категорично заборонено кидати зірвані чи зрізані частини рослини в домашній компост.
  • Не викидайте горець у контейнери для садових відходів або звичайні сміттєві баки.
  • Найкраще та найбезпечніше рішення одразу звернутися до спеціалізованої служби, яка займається професійним знищенням інвазивних видів.

Уважно огляньте межі вашої ділянки, зони біля парканів, сараїв та садових доріжок.

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Теги: Сад і огород
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