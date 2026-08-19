Припиніть купувати добрива для рослин: безкоштовний спосіб їх підживити

Якщо ви регулярно п'єте каву, то, найімовірніше, щодня відправляєте використану гущу у відро для сміття навіть не замислюючись. Проте для дачників та квітникарів це набагато більше, ніж просто кухонні відходи. Це геніальний і абсолютно безкоштовний спосіб дати вашому саду потужний природний поштовх.

Як саме підживити рослини, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Чому кавова гуща корисна для рослин

Експерти Королівського садівничого товариства (RHS) зазначають, що кухонні залишки містять безліч поживних речовин, які допомагають рослинам процвітати.

Використання кавової гущі дозволить вам суттєво зекономити на дорогих магазинних добривах.

"Відпрацьована кавова гуща містить суміш органічних сполук, зокрема тих, з яких складаються самі рослини. Вона багата на азот, фосфор, калій та магній. Усе це робить її надзвичайно корисною для збагачення ґрунту, при цьому вплив на кислотність (pH) є дуже незначним і тимчасовим", - сказав радник RHS Енді Вернон пояснює:

Ідеально для гортензій, троянд та томатів

Кавову гущу можна додавати не лише до компостної ями, а й використовувати як пряме підживлення. Вона особливо ефективна для томатів, троянд та рослин, які полюбляють злегка підкислений ґрунт.

"Я обережно розсипав дуже легкий шар кавової гущі навколо основи рослин, які люблять кислоту, і цей делікатний підхід чудово спрацював у моєму саду. Минулого року мої азалії виглядали неймовірно, і навіть дуже примхлива кремово-біла камелія у великому горщику рясно зацвіла після такого підживлення", - ділиться досвідом Енді Вернон.

Важливе правило: ніколи не насипайте гущу товстим щільним шаром, оскільки вона може злежатися і перекрити доступ кисню до коріння. Розкидайте її тонким шаром та злегка розпушуйте з верхнім шаром ґрунту.

Природний захист від слимаків та шкідників

Окрім живлення, кава виконує потужну захисну функцію. Журнал Gardeners’ World зазначає, що кавова гуща є чудовим засобом для відлякування слимаків - вони терпіти не можуть її зернисту текстуру та високий вміст кофеїну.

Також різкий кавовий аромат допомагає відлякувати мурах, а іноді навіть котів та лисиць, які люблять розкопувати грядки. Проте слід пам'ятати, що після сильного дощу захисний шар гущі потрібно буде поновити.

Яєчна шкаралупа: ще один скарб для городу

Разом із кавою не варто викидати і яєчну шкаралупу. Вона не лише створює додатковий фізичний бар'єр від слимаків завдяки своїм гострим краям, але й є потужним джерелом кальцію для ґрунту.

Кому це корисно:

капустяним культурам (брассікам);

картоплі;

огіркам, кабачкам та гарбузам;

солодкому перцю.

Подрібнену шкаралупу можна перемішувати з ґрунтом, класти на дно посадкової ями або просто посипати навколо стебла. Проте її не рекомендується використовувати для рослин, що надають перевагу кислому середовищу (наприклад, для рододендронів та лохини), оскільки кальцій знижує кислотність ґрунту.