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Корисне 17 серпня 2026 · 15:33

Головна помилка дачників: чому бананові шкірки категорично не можна викидати

Як звичайні банани перетворять ваш ґрунт на ідеальний чорнозем
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Головна помилка дачників: чому бананові шкірки категорично не можна викидати

Не викидайте бананові шкірки (фото згенероване ШІ)

Щороку мільйони бананових шкірок опиняються у звичайних сміттєвих баках. Проте фахівці з переробки відходів наголошують: власники дач, городів та навіть кімнатних вазонів добровільно позбавляються неймовірно корисного ресурсу.

Чому бананові шкірки не треба просто викидати, пояснює Styler з посиланням на Daily Express.

Чим корисні бананові шкірки для рослин

Джеймс Ворд, експерт компанії Wheeldon Brothers, закликає переглянути свої звички.

"Якщо у вас є сад, шкірки від бананів - це останнє, що має потрапляти до загального смітника. Вони повністю біорозкладні і є фантастичним джерелом поживних речовин. Замість того, щоб купувати добрива або заповнювати звалища, ви можете безкоштовно використовувати те, що зазвичай просто викидається", - сказав експерт.

Бананова шкірка - це справжня вітамінна бомба для ґрунту. Вона природно багата на ключові мікроелементи:

  • калій;
  • фосфор;
  • кальцій.

При правильному перегниванні шкірки утворюють високопоживну органічну масу, яка не лише живить квіти та овочеві грядки, але й суттєво покращує структуру ґрунту, допомагаючи йому набагато довше утримувати вологу під час спеки.

Чому не варто просто закопувати шкірки

Чимало садівників-аматорів просто розкидають або неглибоко прикопують цілі бананові шкірки прямо біля рослин. Експерт попереджає, що це хибний підхід.

Якщо кинути свіжу шкірку на клумбу чи під кущ, вона приверне увагу небажаних шкідників, комах та гризунів ще до того, як встигне розкластися і принести користь. Найкращий і найбільш безпечний метод - додавати бананові відходи безпосередньо до компостної ями чи бака. Там вони зможуть швидко і правильно перегнити разом з іншими органічними залишками.

Що ще можна і категорично не можна класти в компост

Створення власного компосту - це найпростіший спосіб зменшити кількість побутового сміття та отримати ідеальне, екологічно чисте добриво.

Ідеально підходять для компостера:

  • залишки та обрізки сирих фруктів і овочів;
  • кавова гуща та чайні пакетики (лише з біорозкладних матеріалів);
  • яєчна шкаралупа;
  • скошена трава, сухе листя та обрізки рослин;
  • чистий картон та подрібнений папір (без щільного шару фарби чи глянцю).

Категорично заборонено кидати в компост:

  • залишки термічно обробленої (готової) їжі;
  • м'ясо, рибу та кістки;
  • будь-які молочні продукти;
  • жирну їжу або залишки олії.

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Теги: Сад і огород Поради
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