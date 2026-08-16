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Головна Корисне Зруйнують фундамент і приваблять шкідників: 4 кущі, які категорично не можна садити біля дому
Корисне 16 серпня 2026 · 15:08

Зруйнують фундамент і приваблять шкідників: 4 кущі, які категорично не можна садити біля дому

Чотири декоративні кущі, які принесуть лише проблеми вашому двору
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Зруйнують фундамент і приваблять шкідників: 4 кущі, які категорично не можна садити біля дому

Не садіть такі кущі біля дому (фото: magnific)

Деякі звичні та популярні декоративні кущі приховують серйозну небезпеку: від руйнування фундаменту та каналізаційних систем до токсичності та високої пожежної небезпеки.

В матеріалі Styler читайте про чотири рослини, які краще тримати на безпечній відстані від вашого житла.

Бузок

Здавалося б, це абсолютна класика, яка навесні тішить неймовірним ароматом та пишним цвітом. Проте садити бузок ближче ніж за 3–5 метрів від будинку вкрай нерозумно.

Цей кущ має надзвичайно потужну і агресивну кореневу систему. У пошуках вологи коріння бузку здатне проникати у мікротріщини фундаменту, поступово руйнуючи його, а також пошкоджувати підземні комунікації, зокрема каналізаційні та водопровідні труби.

Крім того, бузок часто дає багато прикореневої порослі, яка швидко заповнює простір і може підіймати тротуарну плитку.

Ялівець

Хвойні рослини часто використовують для озеленення прибудинкових територій, адже вони зберігають декоративність цілий рік. Але ялівець (особливо сланкі сорти) садити впритул до стін не варто з двох причин:

Хвоя та гілки ялівцю містять велику кількість ефірних олій та смол. У посушливе літо цей кущ перетворюється на справжню "порохову бочку", яка миттєво спалахує від найменшої іскри.

Деякі популярні види, такі як ялівець козацький, є надзвичайно отруйними. Всі частини цієї рослини містять токсини, що небезпечно, якщо у дворі гуляють діти.

Сніжноягідник

Цей декоративний кущ привертає увагу своїми красивими білими або рожевими кульками-ягодами, які тримаються на гілках навіть взимку. Його часто використовують для створення живоплотів.

Головна проблема сніжноягідника полягає в тому, що його привабливі ягоди отруйні. Якщо кущ росте прямо біля входу в будинок або на терасі, завжди є ризик, що маленькі діти або домашні улюбленці можуть їх проковтнути, що призведе до серйозного отруєння та подразнення слизових оболонок.

Шипшина та паркові троянди

Шипшина та агресивні сорти паркових троянд виглядають дуже естетично і не вимагають особливого догляду. Проте їхнє місце на задньому дворі або біля паркану, але точно не під вікнами чи біля вхідних дверей.

По-перше, вони мають глибоке коріння, яке важко контролювати. По-друге, густі колючі хащі створюють травмонебезпечну зону прямо на проході, постійно чіпляючись за одяг.

Крім того, щільні кущі шипшини впритул до будинку порушують циркуляцію повітря біля стін, що може сприяти накопиченню вогкості та розвитку цвілі на фасаді.

Раніше Styler розповідав, які 5 справ потрібно встигнути зробити до початку осені.

Теги: Сад і огород
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