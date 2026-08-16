Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем

Серпень - один із головних місяців для збирання врожаю картоплі . Частину ранніх і середньостиглих сортів уже можна викопувати, однак поспішати лише через календарну дату не варто: передусім потрібно переконатися, що бульби достигли.

Styler розповідає, коли найкраще копати картоплю у серпні 2026 року та які дні вважаються сприятливими за місячним календарем.

За народними уявленнями, коренеплоди краще збирати на спадному Місяці. Вважається, що в цей період картопля краще зберігається та довше не втрачає своїх властивостей.

Водночас місячний календар не має науково підтвердженого впливу на лежкість картоплі, тому для врожаю значно важливіші стиглість бульб, суха погода та правильне зберігання.

Коли копати картоплю у серпні 2026

Якщо орієнтуватися саме на фази Місяця, у серпні 2026 року спадна фаза припадає на 1-11 та 29-31 серпня. Молодик був 12 серпня, перша чверть - 20 серпня, а повня - 28 серпня.

Тому прихильникам традиційного місячного календаря варто насамперед звернути увагу на дати наприкінці місяця - на 29-31 серпня.

Як зрозуміти, що картопля вже готова до збирання

Не варто викопувати картоплю тільки тому, що настала "правильна" дата за місячним календарем. Перед збиранням потрібно оцінити стан рослин.

Однією з головних ознак стиглості є пожовкле або підсохле бадилля. У достиглої картоплі шкірка на бульбах стає щільнішою і не повинна легко стиратися під час дотику.

Якщо сорт ранній, його можна збирати раніше, ніж пізні сорти. Для картоплі, яку планують закладати на тривале зберігання, краще дочекатися повного визрівання бульб.

Коли картоплю краще не копати

Найгірший варіант - орієнтуватися на Місяць і водночас ігнорувати погоду. Якщо після тривалої спеки очікуються затяжні дощі, достиглу картоплю краще зібрати в сухий день, не чекаючи "ідеальної" дати.

Не варто копати і одразу після сильного дощу: вологий ґрунт прилипатиме до бульб, а мокра картопля гірше підходить для закладання на зберігання. За можливості збирати її краще у суху, прохолодну погоду.

Що робити з картоплею після викопування

Після збирання бульби варто перебрати та відкласти пошкоджені окремо. Картоплю для тривалого зберігання потрібно добре просушити в затіненому, провітрюваному місці, але не залишати надовго під прямим сонцем.

Перед закладанням у льох або інше місце для зберігання варто ще раз оглянути врожай і прибрати бульби з порізами, гниллю чи іншими пошкодженнями.

Саме стан картоплі, температура, вологість і вентиляція значно більше впливають на її зберігання, ніж конкретна фаза Місяця.