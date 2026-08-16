UA / RU
rbc.ua
Останні новини
13:07 Корисне
Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем
12:00 Гороскопи
Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше
11:12 Смачно
Кабачки, які захочеться їсти щодня: простий рецепт із пікантним соусом
10:19 Корисне
Помилка ціною у весь врожай: 4 інгредієнти, які зіпсують ваші закрутки на зиму
09:10 Тренди
Менше речей - більше образів: 5 знахідок для осіннього гардеробу
08:36 Тренди
Море "після апокаліпсиса": як зараз насправді виглядає відпочинок у Затоці
08:08 Корисне
Порошок тут ні до чого: ось чому речі неприємно пахнуть після прання
07:24 Смачно
Млинці з горішками та згущеним молоком: швидкий солодкий рецепт до Горіхового Спасу
06:02 Гороскопи
Таро-гороскоп на 16 серпня: кому обіцяють удачу, а кому радять пригальмувати
20:02 Гороскопи
Час діяти, а не чекати: які знаки Зодіаку отримають усе й одразу до кінця цього тижня
Всі новини
Головна Корисне Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем
Корисне 16 серпня 2026 · 13:07

Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем

Є одна важлива деталь, яку варто врахувати перед тим, як братися за лопату
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем

Коли збирати картоплю у серпні (фото: Getty Images)

Серпень - один із головних місяців для збирання врожаю картоплі. Частину ранніх і середньостиглих сортів уже можна викопувати, однак поспішати лише через календарну дату не варто: передусім потрібно переконатися, що бульби достигли.

Styler розповідає, коли найкраще копати картоплю у серпні 2026 року та які дні вважаються сприятливими за місячним календарем.

За народними уявленнями, коренеплоди краще збирати на спадному Місяці. Вважається, що в цей період картопля краще зберігається та довше не втрачає своїх властивостей.

Водночас місячний календар не має науково підтвердженого впливу на лежкість картоплі, тому для врожаю значно важливіші стиглість бульб, суха погода та правильне зберігання.

Коли копати картоплю у серпні 2026

Якщо орієнтуватися саме на фази Місяця, у серпні 2026 року спадна фаза припадає на 1-11 та 29-31 серпня. Молодик був 12 серпня, перша чверть - 20 серпня, а повня - 28 серпня.

Тому прихильникам традиційного місячного календаря варто насамперед звернути увагу на дати наприкінці місяця - на 29-31 серпня.

Як зрозуміти, що картопля вже готова до збирання

Не варто викопувати картоплю тільки тому, що настала "правильна" дата за місячним календарем. Перед збиранням потрібно оцінити стан рослин.

Однією з головних ознак стиглості є пожовкле або підсохле бадилля. У достиглої картоплі шкірка на бульбах стає щільнішою і не повинна легко стиратися під час дотику.

Якщо сорт ранній, його можна збирати раніше, ніж пізні сорти. Для картоплі, яку планують закладати на тривале зберігання, краще дочекатися повного визрівання бульб.

Коли картоплю краще не копати

Найгірший варіант - орієнтуватися на Місяць і водночас ігнорувати погоду. Якщо після тривалої спеки очікуються затяжні дощі, достиглу картоплю краще зібрати в сухий день, не чекаючи "ідеальної" дати.

Не варто копати і одразу після сильного дощу: вологий ґрунт прилипатиме до бульб, а мокра картопля гірше підходить для закладання на зберігання. За можливості збирати її краще у суху, прохолодну погоду.

Що робити з картоплею після викопування

Після збирання бульби варто перебрати та відкласти пошкоджені окремо. Картоплю для тривалого зберігання потрібно добре просушити в затіненому, провітрюваному місці, але не залишати надовго під прямим сонцем.

Перед закладанням у льох або інше місце для зберігання варто ще раз оглянути врожай і прибрати бульби з порізами, гниллю чи іншими пошкодженнями.

Саме стан картоплі, температура, вологість і вентиляція значно більше впливають на її зберігання, ніж конкретна фаза Місяця.

Раніше Styler розповідав, що посадити на грядках після викопування цибулі.

Теги: Огород Сад і огород Поради Картопля
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Цю "Зайку" обожнювали всі: куди зникла Юля Бельченко з "Холостяка" і як склалося її життя після шоу Люди Цю "Зайку" обожнювали всі: куди зникла Юля Бельченко з "Холостяка" і як склалося її життя після шоу
Бюджетна екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю
Бюджетна екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю Смачно
Вони знають ціну грошам: які знаки Зодіаку вміють берегти кожну гривню
Вони знають ціну грошам: які знаки Зодіаку вміють берегти кожну гривню Гороскопи
Більше цікавого
5 фруктових дерев, які вирощувати набагато легше за яблуні 5 фруктових дерев, які вирощувати набагато легше за яблуні Людмила Жукова · 15 серпня 2026, 10:03
Ці жінки приречені на багатство: 5 імен, які працюють як магніт для грошей Ці жінки приречені на багатство: 5 імен, які працюють як магніт для грошей Людмила Жукова · 15 серпня 2026, 14:36
До чого сниться висота і падіння: що означає такий сон До чого сниться висота і падіння: що означає такий сон Наталя Крижанівська · 15 серпня 2026, 08:21
Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше Катерина Собкова · 16 серпня 2026, 12:00