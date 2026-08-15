Час діяти, а не чекати: які знаки Зодіаку отримають усе й одразу до кінця цього тижня

Знання руху планет не робить нас автоматично щасливчиками, але дає потужну перевагу - розуміння, коли саме варто діяти. Наступний тиждень розпочинається з неймовірно сприятливого зв'язку між Юпітером (у сонячному Леві) та Венерою (у дипломатичних Терезах), що обіцяє надихаючі зустрічі та захопливі розмови.
Що чекає кожного знаку Зодіаку, розповідає Styler з посиланням на Patrick Arundell Astrology.
"Падіння зірки" та перехід Сонця у Діву
Водночас ретроградний Сатурн утворює потужні альянси з Меркурієм та Юпітером. Це ідеальний час для реалізації добре продуманих планів: поєднання реалізму та оптимізму дозволить перетворити ваші мрії на щось відчутне.
Однак будьте обережні: войовничий Марс вступає у конфлікт із мрійливим Нептуном. Цей аспект здатний викликати сильну плутанину, дезорієнтацію та навіть спровокувати відверту брехню у близьких стосунках. Не поспішайте довіряти новим знайомим.
У суботу на нас чекає глибоко символічна подія - Сонце і Південний вузол з'єднаються в Леві вперше за 18 років. Астрологи попереджають: це може стати переломним моментом для всього людства.
Ми можемо стати свідками того, як відома особистість (у бізнесі, політиці чи шоу-бізнесі) опиниться під пильною увагою, або ж побачимо гучне "падіння зірки" раптову втрату репутації та впливу.
У неділю Сонце перейде в практичний знак Діви. Це означає, що весь творчий хаос сезону Лева доведеться структурувати. Настав час для організації, вдосконалення та застосування ідей на практиці.
Гороскоп для кожного знака Зодіаку
Овен: Ви можете відчувати певну млявість через вплив Нептуна. Не плануйте на цей тиждень виснажливих справ- краще відпочиньте. Перехід Сонця в Діву допоможе вам навести лад у повсякденній рутині.
Телець: Вчіться відрізняти інтуїцію від розіграної уяви. Чим більше ви тиснете на себе в пошуках відповідей, тим далі вони ховаються. З переходом Сонця у Діву на перший план виходить відпочинок - дозвольте собі розважатися.
Близнюки: Будьте вкрай обережні з фінансами. Не довіряйте порадам друзів щодо грошей і уникайте дорогих підписок чи покупок. Також Сонце освітить ваш домашній сектор: час скласти список справ і взятися за дім.
Рак: Ви відчуватимете потужний заряд енергії, але уникайте кардинальних рішень у кар'єрі чи бізнесі - інформація може бути хибною. Якщо потрібно підписати документи, уважно читайте дрібний шрифт.
Лев: Внутрішній неспокій може викликати жагу до змін, хоча ви самі не до кінця розумієте, чого хочете. Зачекайте, поки туман розсіється. Сонце переходить у ваш сектор грошей - ідеальний час для створення надійного бюджету.
Діва: Межа між правдою та плітками буде дуже розмитою, тому стежте за тим, що і кому ви розповідаєте. З переходом Сонця у ваш знак починається ваш сезон - оновлюйте імідж, ставте цілі та насолоджуйтеся життям.
Терези: Не плутайте розмиті обіцянки з твердими гарантіями. Ваш успіх зараз повністю залежить від чітких правил і домовленостей. Перехід Сонця в Діву запрошує вас до рефлексії та спокійного відпочинку перед вашим днем народження.
Скорпіон: Ваші сміливі плани вимагають жорсткої організації. Не залишайте нічого на волю випадку - проводьте дослідження. Сонце також освітить ваш соціальний сектор, підкреслюючи важливість командної роботи.
Стрілець: Марс спонукає вас відпустити ситуації та людей, які більше не приносять користі. Будьте обережні в романтиці - не все так ідеально, як здається. З неділі Сонце у вашому секторі кар'єри виведе вас у центр загальної уваги.
Козеріг: Емоції можуть затьмарити важливі рішення щодо дому. Читайте між рядків і довіряйте інтуїції, якщо відчуваєте фальш. Перехід Сонця надихне вас на розширення горизонтів та пошук нових пригод за межами рутини.
Водолій: Плутанина в комунікаціях може загальмувати ваші справи. Обов'язково перевіряйте факти і наведіть лад у документах. Сонце освітить сектор спільних активів, сприяючи фінансовому плануванню.
Риби: Марс у вашому секторі задоволень вимагає активності. Займайтеся хобі або сміливо запрошуйте на побачення ту саму людину. Ваші стосунки розквітнуть, якщо вони будуть побудовані на чесності та взаємоповазі.
Раніше Styler розповідав, що принесе потік Персеїд кожному знаку Зодіака.