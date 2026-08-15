Не витрачайте гроші на мульчу: 5 бюджетних варіантів для городу та як правильно їх використовувати

Мульча допомагає довше зберігати вологу в грунті, захищає землю від перегрівання та може зменшити кількість бур'янів . При цьому зовсім не обов'язково купувати готові матеріали в магазині.

Styler розповідає, з чого можна зробити бюджетну мульчу своїми руками та як правильно замульчувати грядки, щоб не нашкодити рослинам.

Картон - простий варіант для грядок

Звичайні картонні коробки можуть стати корисними на городі. Для мульчування краще брати простий коричневий картон без глянцевого покриття.

Перед використанням з нього потрібно зняти скотч, наклейки та інші сторонні матеріали. Картон можна розкласти на землі навколо рослин і добре змочити водою. Зверху його варто прикрити травою, сіном або іншим органічним матеріалом, щоб він не розлітався від вітру.

Такий варіант особливо зручний для боротьби з бур'янами на доріжках або між рядами.

Скошена трава

Якщо на ділянці регулярно косите траву, не поспішайте її викидати. Її можна використовувати як мульчу.

Але свіжу траву краще спочатку трохи підсушити. Потім її розкладають навколо рослин невеликим шаром.

Трава поступово розкладається та з часом стає органічною масою для грунту.

Водночас не варто робити дуже товстий шар із мокрої свіжоскошеної трави - він може злежуватися та пріти.

Опале листя теж стане в пригоді

Восени багато садівників просто вивозять листя з ділянки, хоча його можна використати для мульчування.

Сухе листя добре підходить для дерев, кущів, ягідних культур та деяких грядок. Його можна подрібнити або залишити цілим, а потім розкласти навколо рослин.

Важливо використовувати здорове листя. Якщо на ньому є ознаки грибкових захворювань або шкідники, краще не переносити його на грядки.

Сіно або солома

Якщо після заготівлі залишилося сіно або є доступ до соломи, їх також можна використати як мульчу.

Такий матеріал добре підходить для огірків, кабачків, полуниці та інших культур. Він допомагає прикрити грунт і зменшити випаровування води.

Є один нюанс: якщо використовуєте сіно, варто переконатися, що в ньому немає великої кількості насіння бур'янів. Інакше замість допомоги город отримає додаткову прополку.

Подрібнені гілки та деревна тріска

Після обрізки дерев і кущів часто залишається багато дрібних гілок. Якщо їх подрібнити, можна отримати мульчувальний матеріал.

Деревна тріска добре підходить для пристовбурних кіл дерев, кущів, декоративних рослин і садових доріжок.

А ось свіже подрібнене дерево не варто товстим шаром перемішувати безпосередньо з грунтом на овочевих грядках. Краще використовувати його саме як поверхневу мульчу.

Як правильно мульчувати город

Навіть безкоштовний матеріал потрібно використовувати правильно. Є кілька простих правил.

Спочатку прополіть грядку. Мульча допомагає стримувати появу нових бур'янів, але не повинна накривати вже сформовані зарості.

Не кладіть мульчу впритул до стебла. Навколо рослини краще залишити невеликий вільний простір. Постійна вологість біля стебла може створювати сприятливі умови для гнилі та хвороб.

Не робіть надто товстий шар. Кілька сантиметрів мульчі зазвичай достатньо, а надмірна кількість матеріалу може перешкоджати нормальному руху повітря та утримувати забагато вологи.

Перед мульчуванням перевірте грунт. Якщо земля суха, спочатку її варто полити, а вже потім накривати мульчею. Інакше ви просто "запечатаєте" сухий грунт під матеріалом.

Час від часу перевіряйте мульчу. Якщо вона злежалася, її можна трохи розпушити. Також варто стежити, щоб під нею не оселилися шкідники.

Мульча не обов'язково повинна коштувати грошей. Картон із коробок, скошена трава, опале листя, сіно чи гілки після обрізки можуть отримати друге життя на городі.

А головне - правильно підібрана мульча допомагає довше утримувати вологу, захищати грунт від перегрівання та зменшувати кількість бур'янів, тому городнику доводиться витрачати менше часу і на полив, і на прополювання.