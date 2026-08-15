Не тратьте деньги на мульчу: 5 бюджетных вариантов для огорода и как правильно их использовать

Мульча помогает дольше сохранять влагу в почве, защищает землю от перегрева и может уменьшить количество сорняков . При этом совсем не обязательно покупать готовые материалы в магазине.

Styler рассказывает, из чего можно сделать бюджетную мульчу своими руками и как правильно замульчировать грядки, чтобы не навредить растениям.

Картон - простой вариант для грядок

Обычные картонные коробки могут оказаться полезными на огороде. Для мульчирования лучше брать простой коричневый картон без глянцевого покрытия.

Перед использованием с него нужно снять скотч, наклейки и другие посторонние материалы. Картон можно разложить на земле вокруг растений и хорошо смочить водой. Сверху его следует прикрыть травой, сеном или другим органическим материалом, чтобы он не разлетался от ветра.

Такой вариант особенно удобен для борьбы с сорняками на дорожках или между рядами.

Скошенная трава

Если на участке регулярно косите траву, не торопитесь выбрасывать ее. Ее можно использовать как мульчу.

Но свежую траву лучше сначала подсушить немного. Затем ее разлагают вокруг растений небольшим слоем.

Трава постепенно разлагается и со временем становится органической массой для почвы.

В то же время не стоит делать очень толстый слой из мокрой свежескошенной травы - он может слеживаться и прить.

Опавшие листья тоже пригодятся

Осенью многие садоводы просто вывозят листья с участка, хотя его можно использовать для мульчирования.

Сухие листья хорошо подходят для деревьев, кустов, ягодных культур и некоторых грядок. Его можно измельчить или оставить целиком, а затем разложить вокруг растений.

Важно использовать здоровые листья. Если на нем есть признаки грибковых болезней либо вредители, лучше не переносить его на грядки.

Сено или солома

Если после заготовки осталось сено или есть доступ к соломе, их можно использовать в качестве мульчи.

Такой материал хорошо подходит для огурцов, кабачков, клубники и других культур. Он помогает прикрыть почву и уменьшить испарение воды.

Есть один нюанс: если используете сено, следует убедиться, что в нем нет большого количества семян сорняков. Иначе вместо помощи огород получит дополнительную прополку.

Измельченные ветки и древесная щепа

После обрезки деревьев и кустов часто остается много мелких веток. Если их измельчить, можно получить мульчировочный материал.

Древесная щепа хорошо подходит для приствольных кругов деревьев, кустов, декоративных растений и садовых дорожек.

А вот свежее измельченное дерево не следует толстым слоем перемешивать непосредственно с грунтом на овощных грядках. Лучше использовать его как поверхностную мульчу.

Как правильно мульчировать огород

Даже бесплатный материал следует использовать правильно. Есть несколько простых правил.

Сначала прожгите грядку. Мульча помогает сдерживать появление новых сорняков, но не должна накрывать уже сложившиеся заросли.

Не кладите мульчу вплотную к стеблю. Вокруг растения лучше оставить небольшое свободное пространство. Постоянная влажность у стебля может создавать благоприятные условия для гнили и болезней.

Не делайте слишком толстый пласт. Несколько сантиметров мульчи обычно достаточно, а избыточное количество материала может препятствовать нормальному движению воздуха и удерживать слишком много влаги.

Перед мульчированием проверьте почву. Если земля сухая, сначала ее следует полить, а уже потом накрывать мульчей. Иначе вы просто "запечатаете" сухую почву под материалом.

Время от времени проверяйте мульчу. Если она слежалась, ее можно немного разрыхлить. Также следует следить, чтобы под ней не поселились вредители.

Мульча не обязательно должна стоить денег. Картон из коробок, скошенная трава, опавшие листья, сено или ветки после обрезки могут получить вторую жизнь на огороде.

А главное - правильно подобранная мульча помогает дольше удерживать влагу, защищать почву от перегрева и уменьшать количество сорняков, поэтому огороднику приходится тратить меньше времени и на полив, и на пропалку.