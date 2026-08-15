Новая прическа без стрижки: 7 простых способов освежить образ за 10 минут

Если кажется, что волосы надоели, но кардинально менять длину или цвет не хочется, есть более простой вариант. Новый пробор, другая текстура, необычный хвост или стильный аксессуар могут полностью изменить привычный образ .

Styler собрал простые способы, которые помогут освежить прическу самостоятельно и изменить образ без стрижки.

Измените пробор - это самый простой способ

Первый и наиболее бюджетный вариант - просто сменить пробор. Если вы годами носите волосы посередине, попробуйте сделать их сбоку. А если привыкли к боковому пробору - вернитесь к центральному.

На первый взгляд - мелочь, но она изменяет то, как лежат волосы у лица, и может создать совсем другое впечатление от прически.

Если волосы не хотят укладываться в новом направлении, слегка смочите корни, сформируйте пробор и просушите их феном. После этого волосы лучше "запомнят" новую форму.

Еще один вариант - сделать пробор не идеально ровным, а немного смещенным. Такая деталь придает прическе непринужденность и не требует никаких дополнительных средств.

Добавьте текстуру или измените привычную прическу

Если вы обычно носите прямые волосы, попробуйте легкие волны. Для этого не обязательно каждый раз использовать плойку - можно сделать локоны без нагревания, например заплести слегка влажные волосы в косы перед сном.

Обладательницам волнистых или вьющихся волос, наоборот, можно попробовать гладкую укладку. Даже изменение текстуры создает ощущение нового образа.

Еще один простой прием - изменить форму хвоста. Высокий хвост создает совсем другой эффект, чем низкий и гладкий. А если обернуть резинку тонкой прядью волос, прическа будет выглядеть аккуратнее.

Не менее универсальный вариант - пучок. Он может быть гладким и собранным или намеренно небрежным, с несколькими прядями у лица.

Попробуйте аксессуары

Если хочется изменить образ буквально через несколько минут, помогут аксессуары.

Большую заколку, крабик, ленту, обруч или декоративную шпильку можно использовать даже с самой простой прической. Например, обычный низкий хвост с большой заколкой будет выглядеть совсем иначе, чем тот же хвост с незаметной резинкой.

Причем необязательно покупать многие вещи. Один качественный аксессуар может работать сразу с несколькими прически.

Волосы второго дня тоже можно превратить в прическу

Если нет времени мыть голову, не обязательно пытаться сделать вид, будто волосы только вымыты.

Сухой шампунь можно нанести на корни, оставить на несколько минут, затем хорошо распределить. После этого волосы удобно собрать в хвост, косу или пучок.

Но есть еще более простой вариант: сделать именно "прическу второго дня". Низкий гладкий хвост или небрежный пучок часто выглядят лучше, когда волосы уже имеют немного текстуры.

Что можно сделать за 10 минут

Если хочется быстрого результата, вот несколько вариантов:

изменить пробор и придать объему у корней;

сделать легкие волны без нагрева;

собрать волосы в высокий или низкий хвост;

заменить хвост на пучок;

добавить ленту, крабик или большую заколку;

уложить кончики внутрь или наружу;

использовать сухой шампунь и сделать аккуратную прическу на следующий день.

И главное - для такого обновления не нужны кардинальные изменения. Иногда достаточно изменить одну привычную деталь, чтобы волосы снова не казались скучными.

Прежде чем записываться на стрижку или покупать новый цвет волос, попробуйте сначала изменить то, что уже имеете. Новый пробор, другая форма хвоста или один аксессуар могут дать именно тот эффект "новой прически", которого хотелось.