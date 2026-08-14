UA / RU
rbc.ua
Последние новости
14:31 Вкусно
Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться
13:27 Гороскопы
Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день
12:57 Полезное
Старые этикетки и грязное дно: простые лайфхаки, которые помогут легко вымыть банки перед консервацией
12:20 Гороскопы
Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом
11:41 Вкусно
Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства
10:59 Люди
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику
10:13 Тренды
Средство для красоты, которое поколение зуммеров считает "немодным": вы все его знаете
09:21 Полезное
Уберите это от кота: 5 скрытых угроз в квартире, о которых не догадываются хозяева
08:21 Вкусно
Не выбрасывайте перезрелые овощи: 5 вкусных заготовок, которые можно сделать на зиму
07:51 Полезное
Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа
Все новости
Главная Вкусно Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться
Вкусно 14 августа 2026 · 14:31

Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться

Легкий изумрудный рецепт с кус-кусом и фисташками, который готовится мгновенно
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться

Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)

Когда летняя жара диктует свои правила, готовить что-то сложное и тяжелое абсолютно не хочется. На смену традиционным майонезным салатам приходят легкие, хрустящие и невероятно ароматные блюда, которые заряжают энергией и одновременно остаются полезными для фигуры. И именно такой вариант обожает Дженнифер Энистон.

Как приготовить любимый салат звезды "Друзей", расскажет Styler со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась фуд-блогерша Ирина Шумилина.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления любимого салата Энистон вам потребуется базовый набор доступных продуктов:

  • кус-кус (также подойдет киноа или готовый нут) - 250 г в готовом виде;
  • огурцы - 3 средние штуки;
  • лук - половина луковицы;
  • петрушка - много свежей зелени;
  • мята - 5-6 листочков для свежести;
  • фета или брынза - 100 г;
  • фисташки - небольшие горсть для хруста;
  • лимонный сок - 1 столовая ложка;
  • соль и черный перец - по вкусу;
  • масло - для заправки.

Пошаговый рецепт

Обратите внимание, что кускус не нужно варить традиционным способом. Добавьте к крупе чуть-чуть соли, 1 чайную ложку масла, залейте кипятком в пропорции 1:1 и оставьте под крышкой всего на 10 минут.

Тонко нарежьте огурцы и лук. Измельчите большое количество петрушки и листики мяты, именно зелень создает основу этого вкуса.

В глубокой миске смешайте готовый кус-кус, овощи и зелень. Добавьте фету или брынзу и измельченные фисташки.

Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, а затем осторожно перемешайте.

Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторватьсяКак приготовить вкусный летний салат (фото сгенерированное ИИ)

Полезные советы

Добавляйте соль очень осторожно и постепенно, поскольку фета (или брынза) и фисташки сами по себе достаточно соленые.

В оригинальном рецепте используется киноа, а для дополнительной сытности можно добавить немного готового нута.

По желанию сыр (фету или брынзу) можно полностью исключить - в таком виде салат получается еще более легким, но не менее вкусным.

Ранее Styler делился быстрым рецептом хрустящих помидоров в банке с маленьким секретом.

Теги: Рецепты Салаты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа Полезное Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа
Не выбрасывайте перезрелые овощи: 5 вкусных заготовок, которые можно сделать на зиму
Не выбрасывайте перезрелые овощи: 5 вкусных заготовок, которые можно сделать на зиму Вкусно
Средство для красоты, которое поколение зуммеров считает "немодным": вы все его знаете
Средство для красоты, которое поколение зуммеров считает "немодным": вы все его знаете Тренды
Больше интересного
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику Людмила Жукова · 14 августа 2026, 10:59
Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства Наталия Крижановская · 14 августа 2026, 11:41
Уберите это от кота: 5 скрытых угроз в квартире, о которых не догадываются хозяева Уберите это от кота: 5 скрытых угроз в квартире, о которых не догадываются хозяева Людмила Жукова · 14 августа 2026, 09:21
Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день Катерина Собкова · 14 августа 2026, 13:27