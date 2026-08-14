UA / RU
rbc.ua
Последние новости
11:41 Вкусно
Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства
10:59 Люди
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику
10:13 Тренды
Средство для красоты, которое поколение зуммеров считает "немодным": вы все его знаете
09:21 Полезное
Уберите это от кота: 5 скрытых угроз в квартире, о которых не догадываются хозяева
08:21 Вкусно
Не выбрасывайте перезрелые овощи: 5 вкусных заготовок, которые можно сделать на зиму
07:51 Полезное
Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа
07:16 Полезное
После лука можно собрать еще один урожай: что посадить в августе
06:01 Гороскопы
Желание может осуществиться: что обещают карты Таро знакам Зодиака 14 августа
20:07 Гороскопы
Терпение и кардинальные изменения: любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа
19:09 Люди
"Сначала зубы, потом губы": женщины за 30 дали советы 20-летним, которые хотели бы услышать сами
Все новости
Главная Вкусно Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства
Вкусно 14 августа 2026 · 11:41

Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства

Простой рецепт нежного блюда со "вкусом" домашних праздников
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства

Нежное многослойное блюдо со знакомым с детства вкусом (фото сгенерированное ИИ)

Некоторые салаты не нуждаются в модных соусах или десятках ингредиентов. "Пушок" - именно из таких. Нежный, сытный и немного олдскульный - он напоминает о праздничном столе, где блюда готовили просто, но от души.

Styler пошагово объяснит, как приготовить тот самый салат, который многие помнят еще из домашних застолий.

Какие продукты нужно подготовить

Для этого вкусности вам понадобятся:

  • 200 г куриного филе (можно копченого),
  • 3 яйца,
  • 2 плавленые сырки,
  • 1 кисло-сладкое яблоко,
  • чеснок,
  • майонез,
  • соль.

Незабываемый вкус и простота в приготовлении

Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и разберите на волокна. Яйца сварите вкрутую.

Зубчик - два чеснока добавьте к майонезу, которым будете смазывать салат - он придаст легкой пикантности.

Яблоко, яйца и плавленые сырки натрите на терке. Если сырки слишком мягкие, положите их на несколько минут в морозилку.

Выкладывайте слоями: курица - майонез - яблоко - яйца - майонез - плавленый сырок .

Главный секрет "Пушка" в том, чтобы не "прессовать" слои. Именно рыхлая, легкая текстура дала салату его название.

Не торопитесь подавать

Поставьте салат в холодильник хотя бы на час, чтобы он "настоялся". За это время слои пропитаются, а яблоко добавит легкую кислинку, которая хорошо балансирует сытную курицу, яйца и сыр.

Это тот случай, когда "олдскульный" рецепт совсем не означает "скучный" .

Простой состав и знакомый вкус - именно то, что нужно для домашнего застолья.

А какой ваш любимый с детства салат?

Ранее Styler делился интересным и очень простым рецептом хрустящих малосольных огурцов, которые готовятся в пакете всего за 30 минут.

Теги: Рецепты Салаты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Мне это мешает": Вячеслав Довженко о работе с любимой, новых съемках и сыне в Париже Люди "Мне это мешает": Вячеслав Довженко о работе с любимой, новых съемках и сыне в Париже
Кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее: какую тайную силу имеет ваш знак Зодиака
Кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее: какую тайную силу имеет ваш знак Зодиака Гороскопы
Как обновить спальню без ремонта: 7 простых деталей, которые сделают комнату более уютной
Как обновить спальню без ремонта: 7 простых деталей, которые сделают комнату более уютной Тренды
Больше интересного
Загадка из 1940-х годов: внук заметил современный смартфон в руках своего дедушки-солдата Загадка из 1940-х годов: внук заметил современный смартфон в руках своего дедушки-солдата Людмила Жукова · 13 августа 2026, 11:07
Абрикосовое варенье с секретным ингредиентом: как сварить плоды целыми половинками Абрикосовое варенье с секретным ингредиентом: как сварить плоды целыми половинками Людмила Жукова · 13 августа 2026, 10:08
Пирог с мясом и грибами без лишних хлопот: простой рецепт с фото на кефирном тесте Пирог с мясом и грибами без лишних хлопот: простой рецепт с фото на кефирном тесте Наталия Крижановская · 13 августа 2026, 08:45
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику Людмила Жукова · 14 августа 2026, 10:59