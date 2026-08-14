Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства

Некоторые салаты не нуждаются в модных соусах или десятках ингредиентов. "Пушок" - именно из таких. Нежный, сытный и немного олдскульный - он напоминает о праздничном столе, где блюда готовили просто, но от души.

Styler пошагово объяснит, как приготовить тот самый салат, который многие помнят еще из домашних застолий.

Какие продукты нужно подготовить

Для этого вкусности вам понадобятся:

200 г куриного филе (можно копченого),

3 яйца,

2 плавленые сырки,

1 кисло-сладкое яблоко,

чеснок,

майонез,

соль.

Незабываемый вкус и простота в приготовлении

Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и разберите на волокна. Яйца сварите вкрутую.

Зубчик - два чеснока добавьте к майонезу, которым будете смазывать салат - он придаст легкой пикантности.

Яблоко, яйца и плавленые сырки натрите на терке. Если сырки слишком мягкие, положите их на несколько минут в морозилку.

Выкладывайте слоями: курица - майонез - яблоко - яйца - майонез - плавленый сырок .

Главный секрет "Пушка" в том, чтобы не "прессовать" слои. Именно рыхлая, легкая текстура дала салату его название.

Не торопитесь подавать

Поставьте салат в холодильник хотя бы на час, чтобы он "настоялся". За это время слои пропитаются, а яблоко добавит легкую кислинку, которая хорошо балансирует сытную курицу, яйца и сыр.

Это тот случай, когда "олдскульный" рецепт совсем не означает "скучный" .

Простой состав и знакомый вкус - именно то, что нужно для домашнего застолья.

А какой ваш любимый с детства салат?