Как обновить спальню без ремонта: 7 простых деталей, которые сделают комнату более уютной

Необязательно красить стены, менять мебель или затевать масштабный ремонт, чтобы спальня заиграла по-новому. Только несколько незначительных изменений могут сделать комнату более теплой, комфортной и зрительно интересной.

Начните с постельного белья

Кровать занимает значительную часть спальни, поэтому новое постельное белье способно изменить облик всей комнаты.

Если интерьер кажется холодным, попробуйте добавить теплые природные оттенки: шалфейный, оливковый, бежевый, карамельный или коричневый. Необязательно покупать полностью новый комплект - иногда достаточно пододеяльника, покрывала или пледа.

Еще один плюс текстиля в том, что его легко изменять в зависимости от сезона. Летом спальня может выглядеть более легкой, а осенью и зимой - более теплой и фактурной.

Кровать с новым постельным бельем в теплых природных оттенках (фото: magnific.com)

Добавьте декоративные подушки

Подушки помогут быстро внести в спальню новый цвет и сделать кровать более уютной.

Для нейтрального постельного белья можно выбрать несколько акцентных оттенков – например, оливковый, горчичный, изумрудный или насыщенный терракотовый.

В то же время, не стоит превращать кровать в коллекцию подушек: нескольких хорошо подобранных деталей вполне достаточно.

Интереснее комната будет смотреться, если соединить разные фактуры - гладкую ткань, вязаный материал, бархат или рельефный текстиль.

И совсем не обязательно все покупать. Подушки из гостиной или другой комнаты можно просто переставить в спальню и посмотреть результат.

Кровать с несколькими декоративными подушками разных фактур (фото: magnific.com)

Замените прикроватную лампу

Освещение способно полностью сменить вечернюю атмосферу спальни.

Если на тумбочке годами стоит одна и та же лампа, замените ее моделью с интересным абажуром или необычным основанием. Даже одна новая деталь может освежить обычный интерьер.

Для спальни особенно важен мягкий свет. Оно помогает создать спокойную атмосферу, в то время как слишком яркое холодное освещение может сделать комнату менее уютной.

Стильная прикроватная лампа с мягким теплым светом (фото: magnific.com)

Добавьте приятный аромат

Уют воспринимается не только глазами. Аромат также может повлиять на то, как мы чувствуем себя в комнате.

Для спальни подойдут свечи, диффузоры или другие ароматические средства с ненавязчивым запахом. Можно выбрать мягкие ванильные, деревянные или другие спокойные ноты.

Но здесь нет универсального правила: аромат должен нравиться вам. Если запах кажется слишком сильным или раздражающим, от него лучше отказаться.

Ароматическая свеча или диффузор на прикроватной тумбочке (фото: magnific.com)

Украсьте пустую стену

Еще один простой способ обновить спальню - добавить декор на стену.

Это может быть картина, постер, фотография в рамке или даже винтажная находка. Необязательно тратить много денег на искусство: иногда обычная фотография или принт выглядят гораздо уместнее дорогого декора.

Хорошо, если цвет изображения будет перекликаться с постельным бельем, подушками или другими деталями комнаты. Так интерьер будет выглядеть более продуманным.

Спальня с небольшой картиной или композицией из рамок над кроватью (фото: magnific.com)

Добавьте больше фактур

Если не хочется вводить много новых цветов, попробуйте сменить спальню с помощью текстуры.

Вязаный плед, мягкий ковер, плетеная корзина, деревянная рамка или фактурная подушка сделают комнату более интересной. При этом интерьер не станет пестрым.

Особенно хорошо этот прием работает в спальнях, оформленных в нейтральной гамме. Различные материалы придают глубины даже тогда, когда все предметы имеют близкие оттенки.

Спальня с пледом, мягким ковром и плетеной корзинкой (фото: magnific.com)

Переставьте то, что уже есть

Перед тем как покупать новый декор, посмотрите на вещи, которые уже есть в вашем доме.

Попытайтесь поменять местами лампу и аксессуары, перенести картину, добавить в спальню плед из другой комнаты или по-новому разложить декоративные предметы.

Иногда этого достаточно, чтобы привычный интерьер воспринимался совсем по-другому. К тому же, такой эксперимент поможет понять, чего спальни действительно не хватает, а без чего можно обойтись.

Обновленная спальня с декором, который можно переставлять и комбинировать

Не пытайтесь обновить все за один день

Если хочется перемен, не обязательно сразу покупать новую постель, лампу, подушки, ковер и декор.

Лучше начать с одной большой детали - например, постельного белья. После этого несколько дней поживите с новым оформлением и посмотрите, что хочется еще изменить.

Такой подход поможет не только сэкономить деньги, но и избежать лишних вещей.