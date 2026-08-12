Не покупайте дорогой перец зимой: заготовьте его для фарширования уже сейчас

Этот способ заготовки станет настоящей находкой зимой. Перец консервируют целым, поэтому в холодное время его достаточно достать из банки, наполнить любимой начинкой и приготовить блюдою

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерка "danilchenko_77" рассказывает, как закрыть такой перец.

Для заготовки советуют использовать перец сорта Молдова - он хорошо держит форму после консервации. К тому же для рецепта не нужен сложный маринад или большое количество специй.

Что нужно для консервированного перца

Из указанного количества продуктов можно приготовить три банки:

перец - 1 кг

соль - 1 ч. л.

сахар - 1 ст. л.

уксус - 1 ст. л.

лавровый лист - 1 шт.

черный перец горошком - 5-6 шт.

кипяток - при необходимости.

Как подготовить перец

Перец хорошо промойте, удалите плодоножки и семена. Старайтесь не повредить стенки овощей, ведь зимой их нужно будет наполнять начинкой.

Подготовленный перец плотно сложите в стерилизованные трехлитровые банки. Добавить лавровый лист и черный перец горошком.

Кстати: семенные коробочки не обязательно выбрасывать. Их можно высушить и использовать для приготовления домашней приправы.

Как законсервировать перец

Плотно наполните банки подготовленным перцем. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Залейте банки крутым кипятком, накройте крышками и оставьте примерно на 15 минут. Осторожно слейте воду из банок в кастрюлю. Добавьте в жидкость соль, сахар и уксус. Доведите маринад до кипения. Снова залейте им перец в банках. Закатайте банки крышками. Переверните их вверх дном и хорошо укутайте. Оставьте в таком положении до полного охлаждения.

Почему стоит сделать такую заготовку

Главное преимущество этого способа - зимой не придется искать большой свежий перец для фарширования. Заготовленные овощи уже очищены, хранятся целиком и готовы к использованию.

Такую консервацию особенно удобно сделать в конце лета, когда сезонного перца много. Автор рецепта советует приготовить сразу несколько банок - зимой такая заготовка точно не будет стоять без дела.

Как использовать консервированный перец

Зимой достаньте нужное количество перцев из банки, дайте маринаду стечь, затем наполните овощи мясной, рисовой или другой любимой начинкой.