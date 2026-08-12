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Главная Люди Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселения
Люди 12 августа 2026 · 18:31

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселения

Когда-то миллионы женщин были влюблены в него, а Голливуд предсказывал ему блестящее будущее
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселения

Микки Рурк в молодости - в период расцвета его карьеры и популярности в Голливуде и сегодня (коллаж: Styler)

73-летний актер пережил взлеты, имел проблемы с карьерой, занимался профессиональным боксом, получил многочисленные травмы и громко вернулся к съемкам в кино. А недавно еще и оказался в центре внимания из-за долга за аренду почти в 60 тысяч долларов и выселения из дома в Лос-Анджелесе.

Styler рассказывает, как менялся Микки Рурк, что произошло с его карьерой и как он оказался в такой ситуации.

Микки Рурк в молодости - как он покорил Голливуд

Будущая звезда стала получать заметные роли в начале 1980-х. Рурк появился в "Жаре тела", а затем сыграл в "Бойцовской рыбке", "Папильоне Гринвич-Виллидж", "Годе Дракона" и других фильмах.

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселенияКак Мики Рурк выглядел в молодости (скриншот)

Однако больше всего зрители запомнили его после выхода "9½ недель" 1986 года. В это время Рурк окончательно закрепился в образе харизматичного голливудского красавчика.

Последующие работы показали, что актер не намерен ограничиваться ролями привлекательных героев. Он сыграл в "Сердце ангела" и "Барфлае", где выполнил гораздо более мрачные и сложные образы.

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселенияМики Рурк на пике своей популярности (коллаж: Styler)

На тот момент казалось, что впереди Рурка длинная карьера первой величины.
Но актер решил пойти совсем по другому пути.

Почему звезда 90-х покинул кино

В начале 1990-х карьера Рурка уже не развивалась так успешно, как раньше. Именно в этот период он решил вернуться к давнему увлечению - боксу.

В 1991 году актер начал профессионально выходить на ринг. Через несколько лет он провел восемь боев: шесть закончились победами Рурка, еще два - ничьими. Никакого профессионального поражения у него не было.

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселенияМики Рурк на боксерском ринге (скриншот)

Но спорт серьезно отразился на нем.

Во время поединков Рурк получал различные травмы - пострадали нос, ребра, палец ноги, язык и скуловая кость. Актер также говорил о проблемах с кратковременной памятью.

В конце концов, после завершения боксерской карьеры ему понадобилось восстановление лица с помощью реконструктивных операций.

Поразительные изменения во внешности

Молодого Рурка и его нынешний вид сложно не сравнивать - разница действительно заметна.

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселенияМики Рурк в молодые годы и сегодня (коллаж: Style)

Однако изменения нельзя объяснять исключительно пластической хирургией. Важную роль сыграли травмы, которые актер получил на боксерском ринге, и последующее восстановление.

Сам Рурк рассказывал об операциях после боксерских повреждений. В частности, для реконструкции поврежденных участков использовали хрящ из его уха.

Позже актер также признавал, что обращался к пластическим хирургам и был недоволен результатами некоторых процедур.

Так постепенно сформировался тот внешний образ Рурка, который сегодня сильно отличается от его вида в 1980-х.

Роль, повернувшая Рурка на вершину

После бокса Рурк вернулся в актерство, но быстро восстановить былую популярность не удалось.

Ситуация изменилась после его работы в "Городе грехов" в 2005 году. А через несколько лет актер получил главную роль в фильме Даррена Аронофски "Рестлер".

Рурк сыграл Рэнди Робинсона - бывшую звезду рестлинга, которая после завершения спортивной карьеры пытается понять, что делать дальше.

Эта роль стала для него настоящим вторым шансом в Голливуде. За работу в фильме Рурк получил "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

После успеха "Рестлера" актер снова начал получать большие роли. Среди них - участие в "Железном человеке 2" и "Неудержимых".

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселенияМики Рурк в "Железном человеке" (скриншот)

Казалось, Рурк снова вернул себе место среди известных голливудских актеров.
Однако уже в 2025 году он снова оказался в центре громкого скандала.

Очередной неприятный эпизод в жизни актера произошел уже не на съемочной площадке. Это произошло, когда Рурк принял участие в британском реалити "Celebrity Big Brother". Однако его пребывание в шоу оказалось кратким.

Во время программы актер попал в конфликт с Джоджо Севой после высказываний по поводу ее сексуальной ориентации. Тогда Мики объявили официальное предупреждение, после очередного конфликта с другим участником шоу продюсеры решили вывести его из проекта.

После этого Рурк извинялся за свое поведение. Но вскоре в его жизни возникла еще более серьезная проблема.

Финансовый удар

В конце 2025 года имя Рурка появилось в судебном деле по его жилью в Лос-Анджелесе.

Арендодатель заявил, что актер накопил 59 100 долларов долга за аренду. Рурку потребовали погасить задолженность или покинуть дом.

История быстро стала публичной, а вместе с ней возник вопрос: что произошло с финансовым положением актера, который в свое время был одной из самых известных звезд Голливуда?

Сам Рурк имел другое объяснение ситуации. Он объяснял, что проблемы возникли из-за состояния самого дома, мол, в доме были проблемы, которые, по его мнению, собственник не устраняя должным образом. Рурк говорил, в частности, о грызунах и неисправностях, из-за которых он остался недоволен условиями проживания.

Поэтому актер решил не продолжать выплачивать арендную плату. При этом договориться с собственником не удалось, и конфликт перешел в суд.

Помощь фанатов и большой сбор

В начале января 2026 года для Рурка создали кампанию на GoFundMe.
Организаторы хотели собрать 100 тысяч долларов, чтобы помочь актеру разобраться с долгом за жилье и избежать выселения. Сначала представительница Рурка сообщала, что сбор был создан по его согласию. Однако сам актер вскоре заявил, что не хочет использовать эти средства.

Рурк дистанцировался от кампании и сказал, что не просил людей оплачивать его долги. После его заявления сбор был остановлен.

Как вывод, история из GoFundMe стала еще одним публичным эпизодом вокруг его финансовых проблем.

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселенияУ актера были серьезные финансовые проблемы (фото: instagram.com/mickey_rourke)

Чем закончилась история с выселением

В марте 2026 года судебная история завершилась в пользу собственника жилья. 60-летний Рурк потерял право оставаться в съемном доме, а его договор аренды прекратили. На тот момент актер уже покинул квартиру и начал поиск нового места жительства.

Где сейчас Микки Рурк

Сегодня 73-летний Рурк продолжает оставаться актером, хотя его карьера очень далека от того периода, когда он был одним из главных секс-символов Голливуда.

Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселения 73-летний Мики Рурк сегодня (фото: instagram.com/mickey_rourke)

Его история оказалась значительно сложнее типичного пути кинозвезды: сначала - стремительный взлет, потом проблемы с карьерой, бокс и травмы, после этого - годы на втором плане и неожиданное возвращение с "Рестлером".

А теперь в этот список добавились финансовые трудности, долг за аренду, скандал вокруг благотворительного сбора и выселения.

Напомним также, что ранее Styler рассказал, как сегодня живет садовник Джон из "Отчаянных домохозяек".

Теги: Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Актеры Люди
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