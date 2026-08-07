Эти "бабушкины" вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежь

Когда мода устает от одинаковых интерьеров, она начинает искать вдохновение в прошлом. Именно поэтому вещи, еще несколько лет назад спешившие выбросить или спрятать на дачу, сегодня снова стали желанными. Дизайнеры советуют не спешить избавляться от старой мебели или декора - многие из них переживают настоящий возврат.
Styler собрал вещи, которые сегодня снова считаются стильными.
Хрустальные вазы и цветное стекло
Еще недавно хрусталь ассоциировался с сервантом в бабушкиной квартире. Теперь он вернулся в современные интерьеры.
Особенно популярны цветные стеклянные вазы, конфеты, графины и бокалы. Их ставят даже в минималистических квартирах, используя в качестве яркого акцента.
Вязаные салфетки
Когда-то они лежали почти на каждом телевизоре или комоде. Сегодня же их используют совсем по-другому.
Небольшие салфетки кладут под вазы, подсвечники, декоративные композиции или оформляют в рамки в качестве настенного декора.
Деревянная мебель с историей
Массивные комоды, буфеты, тумбы и журнальные столики уже не считаются пережитком прошлого.
Их реставрируют, меняют ручки, обновляют покрытия и совмещают с современной мебелью. Особо ценятся вещи из натурального дерева, которые могут прослужить еще десятки лет.
Мебель из натурального дерева снова в моде (фото: magnific.com)
Фарфоровая посуда
Сервизы, десятилетиями стоящие "на праздник", снова вернулись на столы.
Вместо однотонной посуды многие выбирают винтажные чашки, чайники, тарелки и молочники, придавая интерьеру уют и характер.
Льняные скатерти
Лен снова стал одним из самых модных материалов.
Даже простая льняная скатерть или дорожка на стол способна сделать кухню более дорогой на вид и добавить ощущение домашнего тепла.
Настольные лампы с тканевыми абажурами
Лампы, которые раньше казались устаревшими, снова украшают современные дома.
Текстильные абажуры создают мягкое освещение, а дизайнеры рекомендуют использовать их вместо холодного точечного света.
Плетеные корзины
Раньше их использовали преимущественно для хранения овощей или белья.
Теперь плетеные корзины стали частью декора. В них хранятся пледы, журналы, детские игрушки или комнатные растения.
Плетеные корзины дополнят любой современный интерьер (фото: magnific.com)
Винтажные картины и зеркала
Старые деревянные рамы снова стали трендом.
Даже небольшая картина или зеркало в винтажной раме добавляют интерьер глубины и делают его менее похожим на типичную квартиру из мебельного каталога.
Комнатные растения в керамических горшках
Тренд на естественность вернул популярность большим фикусам, монстерам, папоротникам и хлорофитумам.
Особенно эффектно они смотрятся у старых керамических или глиняных кашпо, которые еще недавно казались немодными.
Почему этот тренд набирает популярность
Современный интерьер все реже строится только на новых покупках. Люди все чаще ищут вещи с историей, которые делают дом уникальным.
К тому же, повторное использование мебели и декора поддерживает тренд на осознанное потребление. Именно поэтому то, что еще вчера называли "бабушкиным", сегодня все чаще становится предметом охоты на барахолках и в антикварных магазинах.
Ранее Styler рассказывал, какие устаревшие вещи лучше убрать из кухни, чтобы она выглядела модно.
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