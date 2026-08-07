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Главная Тренды Эти "бабушкины" вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежь
Тренды 07 августа 2026 · 09:27

Эти "бабушкины" вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежь

Ценители современных трендов специально ищут интересные вещи на барахолках, в секонд-хендах и даже в бабушкиных квартирах
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Эти "бабушкины" вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежь

Винтажный декор стал одним из главных трендов в интерьере (фото: magnific.com)

Когда мода устает от одинаковых интерьеров, она начинает искать вдохновение в прошлом. Именно поэтому вещи, еще несколько лет назад спешившие выбросить или спрятать на дачу, сегодня снова стали желанными. Дизайнеры советуют не спешить избавляться от старой мебели или декора - многие из них переживают настоящий возврат.

Styler собрал вещи, которые сегодня снова считаются стильными.

Хрустальные вазы и цветное стекло

Еще недавно хрусталь ассоциировался с сервантом в бабушкиной квартире. Теперь он вернулся в современные интерьеры.

Особенно популярны цветные стеклянные вазы, конфеты, графины и бокалы. Их ставят даже в минималистических квартирах, используя в качестве яркого акцента.

Вязаные салфетки

Когда-то они лежали почти на каждом телевизоре или комоде. Сегодня же их используют совсем по-другому.

Небольшие салфетки кладут под вазы, подсвечники, декоративные композиции или оформляют в рамки в качестве настенного декора.

Деревянная мебель с историей

Массивные комоды, буфеты, тумбы и журнальные столики уже не считаются пережитком прошлого.

Их реставрируют, меняют ручки, обновляют покрытия и совмещают с современной мебелью. Особо ценятся вещи из натурального дерева, которые могут прослужить еще десятки лет.

Эти &quot;бабушкины&quot; вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежь Мебель из натурального дерева снова в моде (фото: magnific.com)

Фарфоровая посуда

Сервизы, десятилетиями стоящие "на праздник", снова вернулись на столы.
Вместо однотонной посуды многие выбирают винтажные чашки, чайники, тарелки и молочники, придавая интерьеру уют и характер.

Льняные скатерти

Лен снова стал одним из самых модных материалов.

Даже простая льняная скатерть или дорожка на стол способна сделать кухню более дорогой на вид и добавить ощущение домашнего тепла.

Настольные лампы с тканевыми абажурами

Лампы, которые раньше казались устаревшими, снова украшают современные дома.

Текстильные абажуры создают мягкое освещение, а дизайнеры рекомендуют использовать их вместо холодного точечного света.

Плетеные корзины

Раньше их использовали преимущественно для хранения овощей или белья.
Теперь плетеные корзины стали частью декора. В них хранятся пледы, журналы, детские игрушки или комнатные растения.

Эти &quot;бабушкины&quot; вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежьПлетеные корзины дополнят любой современный интерьер (фото: magnific.com)

Винтажные картины и зеркала

Старые деревянные рамы снова стали трендом.

Даже небольшая картина или зеркало в винтажной раме добавляют интерьер глубины и делают его менее похожим на типичную квартиру из мебельного каталога.

Комнатные растения в керамических горшках

Тренд на естественность вернул популярность большим фикусам, монстерам, папоротникам и хлорофитумам.

Особенно эффектно они смотрятся у старых керамических или глиняных кашпо, которые еще недавно казались немодными.

Почему этот тренд набирает популярность

Современный интерьер все реже строится только на новых покупках. Люди все чаще ищут вещи с историей, которые делают дом уникальным.

К тому же, повторное использование мебели и декора поддерживает тренд на осознанное потребление. Именно поэтому то, что еще вчера называли "бабушкиным", сегодня все чаще становится предметом охоты на барахолках и в антикварных магазинах.

Ранее Styler рассказывал, какие устаревшие вещи лучше убрать из кухни, чтобы она выглядела модно.

Кроме того, мы объясняли, что может безнадежно испортить современный трендовый интерьер.

Теги: Квартиры Интерьер Дизайнеры
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