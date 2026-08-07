Ці "бабусині" речі знову в тренді: як знайти справжній скарб і чому його скуповує молодь

Коли мода втомлюється від однакових інтер'єрів, вона починає шукати натхнення в минулому. Саме тому речі, які ще кілька років тому поспішали викинути або сховати на дачу, сьогодні знову стали бажаними. Дизайнери радять не поспішати позбуватися старих меблів чи декору - багато з них переживають справжнє повернення.

Styler зібрав речі, які сьогодні знову вважаються стильними.

Кришталеві вази та кольорове скло

Ще донедавна кришталь асоціювався із сервантом у бабусиній квартирі. Тепер він повернувся у сучасні інтер'єри.

Особливо популярні кольорові скляні вази, цукерниці, графини та келихи. Їх ставлять навіть у мінімалістичних квартирах, використовуючи як яскравий акцент.

В'язані серветки

Колись вони лежали майже на кожному телевізорі чи комоді. Сьогодні ж їх використовують зовсім інакше.

Невеликі серветки кладуть під вази, свічники, декоративні композиції або оформлюють у рамки як настінний декор.

Дерев'яні меблі з історією

Масивні комоди, буфети, тумби та журнальні столики вже не вважаються пережитком минулого.

Їх реставрують, змінюють ручки, оновлюють покриття й поєднують із сучасними меблями. Особливо цінуються речі з натурального дерева, які можуть прослужити ще десятки років.

Меблі з натурального дерева знову в моді (фото: magnific.com)

Порцеляновий посуд

Сервізи, які десятиліттями стояли "на свято", знову повернулися на столи.

Замість однотонного посуду багато хто обирає вінтажні чашки, чайники, тарілки та молочники, додаючи інтер'єру затишку й характеру.

Лляні скатертини

Льон знову став одним із наймодніших матеріалів.

Навіть проста лляна скатертина або доріжка на стіл здатна зробити кухню дорожчою на вигляд і додати відчуття домашнього тепла.

Настільні лампи з тканинними абажурами

Лампи, які раніше здавалися застарілими, знову прикрашають сучасні оселі.

Текстильні абажури створюють м'яке освітлення, а дизайнери радять використовувати їх замість холодного точкового світла.

Плетені кошики

Раніше їх використовували переважно для зберігання овочів або білизни.

Тепер плетені кошики стали частиною декору. У них зберігають пледи, журнали, дитячі іграшки або кімнатні рослини.

Плетені кошики доповнять будь-який сучаний інтер'єр (фото: magnific.com)

Вінтажні картини та дзеркала

Старі дерев'яні рами знову стали трендом.

Навіть невелика картина чи дзеркало у вінтажній рамі додають інтер'єру глибини й роблять його менш схожим на типову квартиру з меблевого каталогу.

Кімнатні рослини у керамічних горщиках

Тренд на природність повернув популярність великим фікусам, монстерам, папоротям і хлорофітумам.

Особливо ефектно вони виглядають у старих керамічних або глиняних кашпо, які ще недавно здавалися немодними.

Чому цей тренд набирає популярності

Сучасний інтер'єр дедалі рідше будується лише на нових покупках. Люди все частіше шукають речі з історією, які роблять оселю унікальною.

До того ж повторне використання меблів і декору підтримує тренд на усвідомлене споживання. Саме тому те, що ще вчора називали "бабусиним", сьогодні дедалі частіше стає предметом полювання на барахолках і в антикварних крамницях.