UA / RU
rbc.ua
Останні новини
15:33 Люди
Жінка зробила "капсулу часу" й сховала її у своєму домі: навіщо і що там всередині
14:58 Тренди
Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася
14:53 Корисне
Викопали цибулю? Не поспішайте ховати її в підвал: одна помилка зіпсує весь урожай
14:21 Гороскопи
Наснилося, що випав зуб? 7 популярних тлумачень із різних сонників
13:47 Смачно
Відкрила банку і борщ майже готовий: ця заправка заощадить взимку час і гроші
12:51 Люди
Де зараз дідусь Гарольд, який став зіркою мемів: бігає марафони і може стати президентом
12:22 Смачно
Швидкі мариновані помідори, від яких неможливо відірватися: справжній вибух смаку
12:01 Гороскопи
З ними краще не сваритися: астрологи назвали наймстивіші знаки Зодіаку
11:16 Корисне
Головна помилка власників котів під час розміщення лотків: майже всі її роблять
10:40 Тренди
Ці речі безнадійно псують інтер'єр: дизайнери радять позбутися їх уже зараз
Всі новини
Головна Люди Жінка зробила "капсулу часу" й сховала її у своєму домі: навіщо і що там всередині
Люди 06 серпня 2026 · 15:33

Жінка зробила "капсулу часу" й сховала її у своєму домі: навіщо і що там всередині

Вийшла дуже особлива скринька, яка вразить того, хто її знайде
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Жінка зробила "капсулу часу" й сховала її у своєму домі: навіщо і що там всередині

Що жінка поклада в свою "капсулу часу" (фото: Freepik)

Українка Аня яка живе в Англії і веде блог під ніком "anny.tekini", під час ремонту свого старого будинку вирішила зробити щось незвичайне. Вона зібрала "капсулу часу", яку хтось знайде вже за 50 чи навіть більше років.

Що покласти у "капсулу часу" і навіщо це взагалі, розповість Styler з посиланням на відео з Instagram блогерки.

Будинок зі своєю історією

Будинку Ані вже багато років. Під час ремонту вони з чоловіком знаходили старі британські пенні - монети, які десятиліттями лежали в щілинах і під підлогою. Саме ці знахідки й надихнули на ідею "капсули".

Аня поклала у скриню плитку з кухні, яка була в будинку ще з часу його побудови і чудово збереглася за 75 років. Туди ж пішли старі пенні, знайдені під час ремонту, і українські гривні. Блогерка оновила колекцію монет, аби потім комусь було цікавіше роздивлятися усі ці скарби.

Окремо вона зібрала цілу пачку фотографій процесу ремонту. На покрокових і атмосферних світлинах видно, як змінювався простір, що робила родина та скільки зусиль вони доклали для цієї оселі

Що радять підписники

Відео вже почало збирати коментарі і люди активно підключились до обговорення. "Капсула часу" може отримати нові предмети.

Хтось порадив написати лист від руки, про своє звичайне життя просто зараз і про те, як виглядає звичайний день. Інші запропонували покласти своє фото, майбутнім власникам оселі буде дуже цікаво побачити людей, які там жили до них.

Де буде зберігатися "капсула часу"

Скриньку Аня планує вмурувати у стіну. Це дуже цікава ідея, яка сподобається всім, хто хоч раз мріяв знайти якийсь скарб.

"Готую капсулу часу, стає трохи сумно, адже можливо її знайдуть коли будинку вже не буде, а можливо і ніколи. Сподіваюсь будинок простоїть ще багато років і капсулу знайдуть ті, хто буде збільшувати простір будинку", - написала вона.

Раніше Styler розповідав, де зараз дідусь Гарольд, який став зіркою мемів.

Теги: Цікаві факти Жінки
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Де зараз дідусь Гарольд, який став зіркою мемів: бігає марафони і може стати президентом Люди Де зараз дідусь Гарольд, який став зіркою мемів: бігає марафони і може стати президентом
Швидкі мариновані помідори, від яких неможливо відірватися: справжній вибух смаку
Швидкі мариновані помідори, від яких неможливо відірватися: справжній вибух смаку Смачно
З ними краще не сваритися: астрологи назвали наймстивіші знаки Зодіаку
З ними краще не сваритися: астрологи назвали наймстивіші знаки Зодіаку Гороскопи
Більше цікавого
На Яблучний Спас: цей пиріг зі старої кулінарної книги пекли наші бабусі На Яблучний Спас: цей пиріг зі старої кулінарної книги пекли наші бабусі Катерина Собкова · 06 серпня 2026, 10:24
Ці речі безнадійно псують інтер'єр: дизайнери радять позбутися їх уже зараз Ці речі безнадійно псують інтер'єр: дизайнери радять позбутися їх уже зараз Наталя Крижанівська · 06 серпня 2026, 10:40
Аномальна спека спалює грядки: 4 ефективні способи врятувати овочі від загибелі Аномальна спека спалює грядки: 4 ефективні способи врятувати овочі від загибелі Людмила Жукова · 06 серпня 2026, 09:56
Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася Наталя Крижанівська · 06 серпня 2026, 14:58