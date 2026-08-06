Женщина сделала "капсулу времени" и спрятала ее в своем доме: зачем и что там внутри

Украинка Аня, которая живет в Англии и ведет блог под ником "anny.tekini", во время ремонта своего старого дома решила сделать что-то необычное. Она собрала "капсулу времени", которую кто-то найдет уже через 50 или даже больше лет.

Что положить в "капсулу времени" и зачем это вообще, расскажет Styler со ссылкой на видео из Instagram блогерши.

Дом со своей историей

Дому Ани уже много лет. Во время ремонта они с мужем находили старые британские пенни - монеты, десятилетиями лежавшие в щелях и под полом. Именно эти находки и вдохновили на идею "капсулы".

Аня положила в сундук плитку из кухни, которая была в доме еще со времени его постройки и прекрасно сохранилась за 75 лет. Туда же пошли старые пенни, найденные во время ремонта и украинские гривны. Блогерша обновила коллекцию монет, чтобы потом кому-то было интереснее рассматривать все эти сокровища.

Отдельно она собрала целую пачку фотографий процесса ремонта. На пошаговых и атмосферных фотографиях видно, как менялось пространство, что делала семья и сколько усилий они приложили для этого дома.

Что советуют подписчики

Видео уже начало собирать комментарии, и люди активно подключились к обсуждению. "Капсула времени" может получить новые предметы.

Кто-то посоветовал написать письмо от руки, о своей обычной жизни прямо сейчас и о том, как выглядит обычный день. Другие предложили положить свое фото, будущим владельцам дома будет очень интересно увидеть людей, которые там жили до них.

Где будет храниться "капсула времени"

Сундучок планируют вмуровать в стену. Это очень интересная идея, которая понравится всем, кто хоть раз мечтал найти какое-нибудь сокровище.

"Готовлю капсулу времени, становится немного грустно, ведь возможно ее найдут когда дома уже не будет, а возможно и никогда. Надеюсь, дом простоит еще много лет и капсулу найдут те, кто будет увеличивать пространство дома", - написала она.