Где сейчас дедушка Гарольд, который стал звездой мемов: бегает марафоны и может стать президентом

Если вы хотя бы раз видели фото пожилого мужчины с улыбкой, которая скрывает переживание, то вы точно знаете Гарольда. Мэм с его лицом стал одним из самых известных в интернете, но за популярной картинкой стоит реальная история человека , ведущего активную жизнь даже в почтенном возрасте.

Styler рассказывает, кто такой Андраш Арато, как он стал звездой мемов и чем занимается сейчас.

Как обычная фотосессия сделала Андраша Арато знаменитостью

Андраш Арато родился 11 июля 1945 в венгерском городе Кесег. По образованию он инженер-электрик, учился в Будапештском университете технологий и экономики.

До мировой популярности мужчина жил обычной жизнью. После ухода на пенсию он даже работал диджеем на местном радио и участвовал в венгерской версии интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?".

Его жизнь изменилась около 15 лет назад, когда он согласился поучаствовать в рекламной фотосессии. Это была обычная съемка для стоковых фотографий, но пользователи соцсетей обратили внимание на его особое выражение лица.

Именно так родился мем Hide the Pain Harold - "Гарольд, скрывающий боль". Людей покорила его улыбка, которая на разных картинках стала символизировать усталость, неловкие ситуации или попытки скрыть эмоции.

Как сейчас живет Андраш Арато (фото: facebook.com/painharold)

Несмотря на то, что изначально Арато не ожидал такой славы, он впоследствии все же принял свой образ и даже начал активно взаимодействовать со сторонниками.

В 81 год бегает марафоны и пользуется мировой популярностью

Сейчас Андраш Арато не пытается скрыться от своей мемной славы. Он ведет соцсети, путешествует, встречается с фанатами и участвует в разных мероприятиях.

Более того, мужчина удивляет своей активностью. В 81 год он продолжает заниматься спортом и бегает по марафонам. Для него это не просто способ привлечь внимание - Арато действительно тренируется и преодолевает дистанции.

Недавно о нем снова заговорили в Венгрии после необычной ситуации. После политических событий в стране партия под названием "Tisza" предложила гражданам назвать возможных кандидатов на пост президента.

Среди предложенных имен были известные венгры, в частности, нобелевская лауреатка по биохимии Каталин Карико и изобретатель кубика Рубика Эрне Рубик.

Однако во время неофициального онлайн-голосования неожиданно одним из фаворитов стал именно Андраш Арато - тот же Гарольд из мемов.

Президентом он, конечно, не стал и официальным кандидатом не был, но история еще раз показала: человек, случайно ставший символом интернета, может оставаться интересным миллионам даже спустя много лет.