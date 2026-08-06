Де зараз дідусь Гарольд, який став зіркою мемів: бігає марафони і може стати президентом

Якщо ви хоча б раз бачили фото літнього чоловіка з усмішкою, яка ніби приховує переживання, то ви точно знаєте Гарольда. Мем із його обличчям став одним із найвідоміших в інтернеті, але за популярною картинкою стоїть реальна історія людини , яка веде активне життя навіть у поважному віці.

Styler розповідає, хто такий Андраш Арато, як він став зіркою мемів і чим займається зараз.

Як звичайна фотосесія зробила Андраша Арато знаменитістю

Андраш Арато народився 11 липня 1945 року в угорському місті Кесег. За освітою він інженер-електрик, навчався у Будапештському університеті технологій та економіки.

До світової популярності чоловік жив звичайним життям. Після виходу на пенсію він навіть працював діджеєм на місцевому радіо та брав участь в угорській версії інтелектуального шоу "Що? Де? Коли?".

Його життя змінилося близько 15 років тому, коли він погодився взяти участь у рекламній фотосесії. Це була звичайна зйомка для стокових фотографій, але користувачі соцмереж звернули увагу на його особливий вираз обличчя.

Саме так народився мем Hide the Pain Harold - "Гарольд, який приховує біль". Людей підкорила його усмішка, яка на різних картинках почала символізувати втому, незручні ситуації або спроби приховати емоції.

Як зараз живе Андраш Арато (фото: facebook.com/painharold)

Попри те, що спочатку Арато не очікував такої слави, згодом він прийняв свій образ і навіть почав активно взаємодіяти з прихильниками.

У 81 рік бігає марафони та має світову популярність

Зараз Андраш Арато не намагається сховатися від своєї мемної слави. Він веде соцмережі, подорожує, зустрічається з фанатами та бере участь у різних заходах.

Ба більше, чоловік дивує своєю активністю. У 81 рік він продовжує займатися спортом і бігає марафони. Для нього це не просто спосіб привернути увагу - Арато справді тренується та долає дистанції.

Нещодавно про нього знову заговорили в Угорщині після незвичайної ситуації. Після політичних подій у країні партія під назвою "Tisza" запропонувала громадянам назвати можливих кандидатів на посаду президента.

Серед запропонованих імен були відомі угорці, зокрема нобелівська лауреатка з біохімії Каталін Каріко та винахідник кубика Рубіка Ерне Рубік.

Однак під час неофіційного онлайн-голосування несподівано одним із фаворитів став саме Андраш Арато - той самий Гарольд із мемів.

Президентом він, звичайно, не став і офіційним кандидатом не був, але історія вкотре показала: людина, яка випадково стала символом інтернету, може залишатися цікавою мільйонам навіть через багато років.