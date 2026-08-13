Загадка из 1940-х годов: внук заметил современный смартфон в руках своего дедушки-солдата

В социальной сети TikTok стремительно набирает популярность видео, автор которого утверждает, что нашел доказательство существования путешествий во времени.

Styler рассказывает, как пользователь под ником Jimmy The Filmmaker опубликовал архивную фотографию своего дедушки времен Второй мировой войны. На этом черно-белом снимке он увидел весьма необычный для 1940-х годов предмет.

История с фото времен Второй мировой войны

По словам автора, при просмотре старых семейных фотографий вместе с братом они обратили внимание на вещь в левой руке дедушки Джорджа. Они заявили, что этот прямоугольный предмет имеет просто невероятное сходство с современным смартфоном.

Видеоролик с удивлением таинственного гаджета быстро заинтересовал аудиторию и собрал более 16 тысяч пристрастий.

Что думают пользователей сети

Несмотря на интригующую теорию о путешествиях во времени, большинство зрителей быстро нашли пробелы в этой непроверенной гипотезе. В комментариях пользователи предложили гораздо более логичные и более рациональные объяснения того, что мог держать в руках солдат.

Фото времен Второй мировой войны (фото: Jimmy The Filmmaker)

Самые популярные версии сводятся к тому, что это простое компактное зеркальце. В то время такие предметы имели вполне практическое применение. Их могли использовать как для передачи сигналов азбукой Морзе с помощью солнечных кроликов, так и для обычного бритья в полевых условиях.

Детали, раскрывающие правду

Версия с утренними гигиеническими процедурами выглядит наиболее правдоподобной, если внимательно посмотреть другие детали на фотографии.

Контекст снимка полностью опровергает теорию о смартфоне:

на плече "дедушки Джорджа" аккуратно накинуто полотенце;

в другой руке мужчина держит банку с водой;

вне и окружающие предметы указывают на подготовку к умыванию.

Таким образом, то, что показалось современным пользователям айфоном, оказалось обычным набором для бритья из прошлого века.