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Люди 13 серпня 2026 · 11:07

Загадка з 1940-х років: онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдата

Мережа вибухнула від теорій про мандрівників у часі
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Загадка з 1940-х років: онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдата

Як старе фото розбурхало мережу (колаж Styler)

У соціальній мережі TikTok стрімко набирає популярності відео, автор якого стверджує, що знайшов доказ існування мандрівок у часі.

Styler розповідає, як користувач під ніком Jimmy The Filmmaker опублікував архівну фотографію свого дідуся часів Другої світової війни. На цьому чорно-білому знімку він помітив вельми незвичний для 1940-х років предмет.

Історія з фото часів Другої світової війни

За словами автора, під час перегляду старих сімейних фотографій разом із братом вони звернули увагу на річ у лівій руці дідуся Джорджа. Вони заявили, що цей прямокутний предмет має просто неймовірну схожість із сучасним смартфоном.

Відеоролик із зумуванням таємничого гаджета швидко зацікавив аудиторію та зібрав понад 16 тисяч вподобань.

Що думають користувачів мережі

Попри інтригуючу теорію про подорожі в часі, більшість глядачів швидко знайшли прогалини в цій неперевіреній гіпотезі. У коментарях користувачі запропонували набагато логічніші та більш раціональні пояснення того, що саме міг тримати в руках солдат.

Загадка з 1940-х років: онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдатаФото часів Другої світової війни (фото: Jimmy The Filmmaker)

Найпопулярніші версії зводяться до того, що це звичайне компактне дзеркальце. У ті часи такі предмети мали цілком практичне застосування. Їх могли використовувати як для передачі сигналів азбукою Морзе за допомогою сонячних зайчиків, так і для звичайного гоління у польових умовах.

Деталі, які розкривають правду

Версія з ранковими гігієнічними процедурами виглядає найбільш правдоподібною, якщо уважно придивитися до інших деталей на фотографії.

Контекст знімка повністю спростовує теорію про смартфон:

  • на плечі "дідуся Джорджа" акуратно накинутий рушник;
  • в іншій руці чоловік тримає бляшанку з водою;
  • поза та навколишні предмети вказують на підготовку до вмивання.

Таким чином, те, що здалося сучасним користувачам айфоном, виявилося звичайним набором для гоління з минулого століття.

Раніше Styler повідомляв, що жінка зробила "капсулу часу" й сховала її у своєму домі.

Теги: Цікаві факти
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