UA / RU
rbc.ua
Останні новини
08:45 Смачно
Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті
07:46 Гороскопи
Наснилось, що померла людина: що кажуть сонники та чому не варто лякатись
07:12 Корисне
Куди зникають гроші: 10 неочевидних витрат, які ви допускаєте щодня і самі цього не помічаєте
06:08 Гороскопи
Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот
20:08 Гороскопи
Найкрасивіше небесне шоу року: що принесе потік Персеїд кожному знаку Зодіака
19:37 Тренди
Не лише сукня: Андре Тан назвав 4 секрети дорогого образу на весілля
19:02 Смачно
Не купуйте дорогий перець взимку: заготовте його для фарширування вже зараз
18:31 Люди
Як змінювався Міккі Рурк і де він зараз: від кумира мільйонів до боргів і виселення
17:19 Корисне
Не пропустіть цей момент: 5 ознак, що картоплю вже час викопувати
16:16 Тренди
Гроші на вітер: 5 шкільних речей, які батьки даремно купують щосерпня
Всі новини
Головна Смачно Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті
Смачно 13 серпня 2026 · 08:45

Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті

Один із найпростіших рецептів, який полюбить уся ваша родина
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті

Заливний пиріг на кефірі з м’ясом і печерицями (зображення згенеровано ШІ)

Не потрібно замішувати складне тісто чи довго чекати, поки воно підійде. Для цього пирога достатньо змішати інгредієнти для основи, додати м’ясну начинку - і поставити форму в духовку.

Styler розповість, як приготувати простий заливний пиріг на кефірі з м'ясною начинкою.

Що з продуктів потрібно підготувати

Для тіста:

  • яйця - 4 шт,
  • кефір або натуральний йогурт - 400 г,
  • сіль - 1 ч. л. без гірки,
  • цукор - 1 ч. л.,
  • універсальне борошно - 200 г,
  • розпушувач - 10 г.

Для начинки:

  • м'ясо - 300 г,
  • печериці - 300 г,
  • цибуля - 2 шт.,
  • олія - 2 ст. л.

Як приготувати заливний пиріг

Зробіть основу

У глибокій мисці збийте яйця. Додайте кефір або йогурт, сіль і цукор та перемішайте.

Після цього всипте борошно і розпушувач. Змішайте все до однорідного тіста без грудочок.

Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тістіВимішайте тісто без грудочок (скриншот)

Приготуйте начинку

М'ясо наріжте невеликими шматочками. Печериці також наріжте, а цибулю подрібніть.

На сковороді розігрійте олію, додайте цибулю та гриби. Обсмажте їх, після чого додайте м’ясо. Готуйте начинку до готовності.

Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тістіСитна начинка для пирога (скриншот)

Сформуйте пиріг

Форму розміром 30×4 см підготуйте для випікання.

Вилийте частину тіста у форму, розподіліть зверху начинку та залийте рештою тіста.

Випікайте

Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.
Випікайте приблизно 45 хвилин у режимі "верх-низ".

Коли пиріг добре підрум’яниться і повністю пропечеться, дістаньте його з духовки та дайте трохи охолонути.

Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тістіПеревіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою (скриншот)

Заливний пиріг на кефірі з м'ясом і грибочками готовий. Смачного!

Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тістіСитний пиріг із м'ясом і грибами (скриншот)

Нагадаємо, як раніше Styler ділився простим рецептом соковитої шаурми з куркою та картоплею.

До всього можете спробувати приготувати й перевірений рецепт пирога з телятиною, маринованими перцями та незвичним цибулево-яблучним соусом.

Теги: Рецепти Кулинар Пиріг
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Історія повторюється майже 40 років потому: розкрито секрет унікальних прикрас Меган Маркл Люди Історія повторюється майже 40 років потому: розкрито секрет унікальних прикрас Меган Маркл
Помилка №1, яка псує всі закрутки: ніколи не робіть цього
Помилка №1, яка псує всі закрутки: ніколи не робіть цього Корисне
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив Тренди
Більше цікавого
Зірка падає не просто так: які прикмети пов’язані з потоком Персеїд та як правильно загадати бажання Зірка падає не просто так: які прикмети пов’язані з потоком Персеїд та як правильно загадати бажання Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 15:39
Яблук більше, ніж тіста: цей французький пиріг підкорить з першого шматочка Яблук більше, ніж тіста: цей французький пиріг підкорить з першого шматочка Катерина Собкова · 12 серпня 2026, 15:00
Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 12:03
Наснилось, що померла людина: що кажуть сонники та чому не варто лякатись Наснилось, що померла людина: що кажуть сонники та чому не варто лякатись Наталя Крижанівська · 13 серпня 2026, 07:46