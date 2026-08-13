Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті

Не потрібно замішувати складне тісто чи довго чекати, поки воно підійде. Для цього пирога достатньо змішати інгредієнти для основи, додати м’ясну начинку - і поставити форму в духовку.
Styler розповість, як приготувати простий заливний пиріг на кефірі з м'ясною начинкою.
Що з продуктів потрібно підготувати
Для тіста:
- яйця - 4 шт,
- кефір або натуральний йогурт - 400 г,
- сіль - 1 ч. л. без гірки,
- цукор - 1 ч. л.,
- універсальне борошно - 200 г,
- розпушувач - 10 г.
Для начинки:
- м'ясо - 300 г,
- печериці - 300 г,
- цибуля - 2 шт.,
- олія - 2 ст. л.
Як приготувати заливний пиріг
Зробіть основу
У глибокій мисці збийте яйця. Додайте кефір або йогурт, сіль і цукор та перемішайте.
Після цього всипте борошно і розпушувач. Змішайте все до однорідного тіста без грудочок.
Вимішайте тісто без грудочок (скриншот)
Приготуйте начинку
М'ясо наріжте невеликими шматочками. Печериці також наріжте, а цибулю подрібніть.
На сковороді розігрійте олію, додайте цибулю та гриби. Обсмажте їх, після чого додайте м’ясо. Готуйте начинку до готовності.
Ситна начинка для пирога (скриншот)
Сформуйте пиріг
Форму розміром 30×4 см підготуйте для випікання.
Вилийте частину тіста у форму, розподіліть зверху начинку та залийте рештою тіста.
Випікайте
Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.
Випікайте приблизно 45 хвилин у режимі "верх-низ".
Коли пиріг добре підрум’яниться і повністю пропечеться, дістаньте його з духовки та дайте трохи охолонути.
Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою (скриншот)
Заливний пиріг на кефірі з м'ясом і грибочками готовий. Смачного!
Ситний пиріг із м'ясом і грибами (скриншот)
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