Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті

Не потрібно замішувати складне тісто чи довго чекати, поки воно підійде. Для цього пирога достатньо змішати інгредієнти для основи, додати м’ясну начинку - і поставити форму в духовку.

Styler розповість, як приготувати простий заливний пиріг на кефірі з м'ясною начинкою.

Що з продуктів потрібно підготувати

Для тіста:

яйця - 4 шт,

кефір або натуральний йогурт - 400 г,

сіль - 1 ч. л. без гірки,

цукор - 1 ч. л.,

універсальне борошно - 200 г,

розпушувач - 10 г.

Для начинки:

м'ясо - 300 г,

печериці - 300 г,

цибуля - 2 шт.,

олія - 2 ст. л.

Як приготувати заливний пиріг

Зробіть основу

У глибокій мисці збийте яйця. Додайте кефір або йогурт, сіль і цукор та перемішайте.

Після цього всипте борошно і розпушувач. Змішайте все до однорідного тіста без грудочок.

Вимішайте тісто без грудочок (скриншот)

Приготуйте начинку

М'ясо наріжте невеликими шматочками. Печериці також наріжте, а цибулю подрібніть.

На сковороді розігрійте олію, додайте цибулю та гриби. Обсмажте їх, після чого додайте м’ясо. Готуйте начинку до готовності.

Ситна начинка для пирога (скриншот)

Сформуйте пиріг

Форму розміром 30×4 см підготуйте для випікання.

Вилийте частину тіста у форму, розподіліть зверху начинку та залийте рештою тіста.

Випікайте

Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.

Випікайте приблизно 45 хвилин у режимі "верх-низ".

Коли пиріг добре підрум’яниться і повністю пропечеться, дістаньте його з духовки та дайте трохи охолонути.

Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою (скриншот)

Заливний пиріг на кефірі з м'ясом і грибочками готовий. Смачного!

Ситний пиріг із м'ясом і грибами (скриншот)