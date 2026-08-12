Яблук більше, ніж тіста: цей французький пиріг підкорить з першого шматочка

Французький "невидимий" яблучний пиріг готують із великою кількістю тонко нарізаних фруктів і простого тіста. Його легко зробити вдома, а після випікання яблука стають особливо ніжними та соковитими.

Як приготувати такий десерт до чаю, розповідає Styler з посиланням на відео в Instagram користувача під ніком "veseliyseli".

Інгредієнти

Для приготування яблучного пирога знадобляться:

1,5 кг очищених яблук

4 яйця

200 мл молока

60 г вершкового масла

150 г борошна

100 г цукру

10 г ванільного цукру

10 г розпушувача

дрібка солі

трохи лимонного соку

цукрова пудра для посипання.

Як приготувати французький "невидимий" яблучний пиріг

Підготуйте яблука

Яблука добре помийте, очистіть від шкірки та виріжте серцевину. Потім наріжте їх дуже тонкими слайсами.

Якщо яблука швидко темніють, збризніть їх невеликою кількістю лимонного соку. Це допоможе зберегти приємний вигляд фруктів, а на смак пирога така особливість яблук не вплине.

Замісіть тісто

У велику миску вбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішайте все вінчиком до однорідності.

Після цього влийте розтоплене вершкове масло та молоко. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, і знову добре перемішайте вінчиком.

Додайте яблука

Тепер викладіть у тісто всі підготовлені яблука. Обережно перемішайте, щоб рідке тісто рівномірно покрило фруктові слайси.

Саме велика кількість яблук робить цей пиріг незвичайним: після випікання фруктів у ньому значно більше, ніж тіста.

Випікайте

Перекладіть яблучну масу у форму для випікання та розрівняйте.

Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Верх має добре підрум'янитися, а яблука - стати м'якими.

Дайте охолонути

Готовий пиріг дістаньте з духовки та, поки він ще гарячий, посипте цукровою пудрою.

Не поспішайте діставати його з форми - залиште до повного охолодження. Після цього пиріг буде краще тримати форму і його можна буде нарізати акуратними шматочками.

Чому пиріг називають "невидимим"

Секрет французького "невидимого" яблучного пирога - у дуже тонких скибочках яблук і невеликій кількості тіста. Під час випікання яблука вбирають частину тіста, тому в готовому десерті воно практично зливається з фруктами.

У результаті виходить ніжний, соковитий пиріг із великою кількістю яблук та тонким ароматним шаром тіста.