Історія повторюється майже 40 років потому: розкрито секрет унікальних прикрас Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі викликали справжній ажіотаж під час своєї появи на святкуванні 40-річчя Фонду Девіда Фостера в Канаді. Герцогиня Сассекська привернула до себе увагу, обравши для зіркового вечора розкішну чорну сукню. Проте поки частина публіки обговорювала незвичний крій вбрання, порівнюючи його з "тогою", справжня історія ховалася в деталях її аксесуарів.

Прихована присвята леді Ді

Меган зробила зворушливий і дуже символічний жест, одягнувши сережки у формі метеликів, які раніше належали принцесі Діані. Цей вибір мав глибокий зв'язок саме з місцем проведення заходу.

Сентиментальним прикрасам уже кілька десятиліть, і принцеса Діана одягала їх під час свого королівського туру Канадою у 1986 році. Майже 40 років потому Меган обрала ці ж самі коштовності для свого гучного виходу на канадській землі.

Ці вінтажні золоті пусети, щедро інкрустовані діамантами та темно-синіми сапфірами, є частиною "Метеликового гарнітура" Діани 1980-х років. На відміну від перлинних сережок Collingwood, які часто носить принцеса Уельська, ці метелики є значно рідкіснішим екземпляром у королівській колекції.

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Думка ювелірного експерта

Для вечора Меган обрала сукню максі "Fabrizio" на одне плече від бренду Greta Constantine. Вона елегантно зібрала волосся, повністю відкривши вуха та дозволивши прикрасам Діани сяяти/

"Що тут працює особливо добре, так це баланс. Чорна сукня Меган створює чисте тло, яке дозволяє виділитися синім сапфірам і яскравості діамантів. Асиметричний виріз означає, що немає потреби в кольє. Стриманість у решті прикрас дає сережкам достатньо простору, щоб бути головним акцентом", - пояснив ювелірний експерт Олівер Гобарт

Коли ще Меган одягала ці прикраси

Це не перший випадок, коли герцогиня Сассекська обирає саме ці сентиментальні коштовності. Вона зверталася до них у важливі моменти свого життя:

під час своєї першої публічної появи після оголошення про вагітність принцом Арчі у 2018 році;

під час офіційного візиту до Колумбії у 2024 році.

Свій вечірній образ у Канаді Меган також доповнила знайомим браслетом Cartier Love з власної колекції. Але саме делікатні метелики Діани мали найбільше значення, створивши невидимий, але міцний зв'язок між двома королівськими жінками та їхніми канадськими візитами крізь десятиліття.