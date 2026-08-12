UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:40 Гороскопи
Закохуються з першого погляду: ці знаки Зодіаку втрачають голову найшвидше
12:03 Тренди
Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити
11:31 Смачно
Основа для соусів та борщу: перевірений рецепт помідорів у власному соку
10:51 Корисне
Помилка №1, яка псує всі закрутки: ніколи не робіть цього
10:19 Гороскопи
Ці речі категорично не можна класти в гаманець: що віщують прикмети і сучасні заборони
09:40 Корисне
Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух
09:17 Смачно
"Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму
08:35 Люди
Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі
07:55 Тренди
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив
06:05 Гороскопи
Таро-гороскоп на 12 серпня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а кому краще почекати
Всі новини
Головна Гороскопи Закохуються з першого погляду: ці знаки Зодіаку втрачають голову найшвидше
Гороскопи 12 серпня 2026 · 12:40

Закохуються з першого погляду: ці знаки Зодіаку втрачають голову найшвидше

Серце часто приймає рішення раніше, ніж встигає подумати голова
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Закохуються з першого погляду: ці знаки Зодіаку втрачають голову найшвидше

Які знаки Зодіаку легко закохуються (фото: Getty Images)

Не всім потрібні місяці побачень, щоб зрозуміти: ця людина їм подобається. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які особливо легко піддаються раптовим романтичним почуттям.

Styler з’ясував, хто з них найшвидше втрачає голову, а кому навіть сильної симпатії недостатньо для закоханості.

12 місце - Козоріг

Козороги рідко дозволяють емоціям взяти гору над здоровим глуздом. Навіть якщо людина одразу сподобалася, представники цього знаку спочатку придивляться до неї та лише потім дозволять собі романтичні фантазії.

11 місце - Діва

Діви схильні аналізувати людину ще до того, як встигнуть по-справжньому нею захопитися. Зовнішньої симпатії їм недостатньо - потрібні цікаве спілкування, довіра та відчуття, що нове знайомство має перспективу.

10 місце - Водолій

Водолії можуть миттєво зацікавитися яскравою та незвичайною людиною, але назвати це коханням вони не поспішатимуть. Спочатку представник цього знаку захоче розгадати співрозмовника і зрозуміти, що саме його так зачепило.

9 місце - Телець

Тельці цінують стабільність і не дуже люблять кидатися у вир почуттів. Водночас при сильній фізичній симпатії вони можуть швидко втратити голову, особливо якщо нова людина відповідає їхньому уявленню про привабливого партнера.

8 місце - Скорпіон

Скорпіони здатні відчути сильний потяг буквально з першої зустрічі. Але свої справжні емоції вони часто приховують, тому з боку може здаватися, що представник цього знака абсолютно байдужий.

7 місце - Рак

Раки дуже чутливі та легко піддаються романтичному настрою. Якщо нова людина подарує їм відчуття тепла, безпеки та особливої емоційної близькості, симпатія може виникнути практично миттєво.

6 місце - Терези

Терези люблять красу, романтику та ефектні знайомства, тому можуть закохатися вже після першого погляду. Особливо легко вони втрачають голову перед людиною з чарівною посмішкою, гарними манерами та хорошим почуттям стилю.

5 місце - Риби

Риби - справжні романтики, які легко створюють у своїй уяві цілу історію кохання після одного погляду. Вони можуть побачити у випадковому знайомстві "ту саму" людину ще задовго до того, як дізнаються її характер.

4 місце - Лев

Леви люблять яскраві емоції та легко захоплюються людьми, які привертають їхню увагу. Якщо новий знайомий одразу зачепив харизмою, впевненістю чи привабливістю, Лев цілком може вирішити, що це початок великого роману.

3 місце - Стрілець

Стрільці обожнюють пригоди, спонтанність і нові враження, тому кохання з першого погляду для них - цілком реальний сценарій. Вони можуть миттєво захопитися людиною, яка здається веселою, сміливою та готовою разом вирушити назустріч пригодам.

2 місце - Овен

Овни звикли діяти швидко й не бачать сенсу приховувати свої почуття. Якщо хтось одразу припав їм до душі, вони можуть буквально з першої зустрічі відчути сильний потяг і навіть почати активно завойовувати симпатію цієї людини.

1 місце - Близнюки

Близнюки найчастіше потрапляють у полон миттєвої симпатії, особливо якщо людина вміє їх зацікавити. Дотепність, легкість у спілкуванні та загадковість можуть закрутити їм голову швидше, ніж вони самі встигнуть це усвідомити.

Раніше Styler розповідав, кому особливо пощастить після Повного Сонячного затемнення.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі Люди Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі
Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить
Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить Гороскопи
Пахне "бабусиними речами" у шафі: звідки береться такий "аромат" і як його позбутися
Пахне "бабусиними речами" у шафі: звідки береться такий "аромат" і як його позбутися Корисне
Більше цікавого
"Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму "Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 09:17
Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух Людмила Жукова · 12 серпня 2026, 09:40
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 07:55
Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 12:03