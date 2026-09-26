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Гороскопи 26 вересня 2026 · 09:06
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Повня на вихідних: прогноз на 26-27 вересня від астролога Соловйової

Енергія цих днів підштовхне до рішень, які давно відкладали на потім
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Катерина Соловйова Катерина Соловйова Експерт Астролог
Повня на вихідних: прогноз на 26-27 вересня від астролога Соловйової

Повня 26 вересня (фото: Styler)

Ці вихідні пройдуть під впливом Повні та тіньового періоду ретроградної Венери. Тому не варто не поспішати з важливими рішеннями, великими покупками та змінами у стосунках.

Що варто врахувати 26-27 вересня та як краще провести ці вихідні, ексклюзивно для Styler розповіла астролог Катерина Соловйова.

26 вересня - Повня та старт тіньового періоду Венери

За словами Соловйової, 26 вересня розпочинається тіньовий період ретроградної Венери, який триватиме до 3 жовтня.

Астролог зазначає, що Венера пов'язана з темами гармонії, краси, фінансів, творчості, партнерства та особистих цінностей. Тому найближчими днями вона радить особливо обережно ставитися до рішень у цих сферах.

Зокрема, на цей період краще не планувати:

  • нові пластичні операції та косметологічні процедури
  • укладання важливих договорів
  • оформлення кредитів
  • реєстрацію бізнесу та старт великих фінансових проєктів.

Також Соловйова не радить поспішати з реєстрацією шлюбу, завершенням стосунків, кардинальною зміною іміджу або дизайну оселі, купівлею дорогого одягу, прикрас та предметів мистецтва.

Обережність, за її прогнозом, потрібна і в особистому житті. Починати нові стосунки або переводити вже наявні на наступний рівень у цей період вона не рекомендує.

Натомість тіньовий період Венери підходить для того, щоб переглянути вже наявні стосунки, розібратися з питаннями з минулого, позбутися давніх образ, провести ревізію гардероба та навести лад у фінансах. Корисними будуть і творчі заняття.

Повня 26 вересня - поради від астролога

Точна фаза Повні відбудеться 26 вересня о 19:49 за київським часом. Соловйова зазначає, що цей період краще не обирати для старту важливих справ, ухвалення серйозних рішень і ризикованих авантюр.

Вона також радить за можливості не планувати на цей період хірургічні та стоматологічні втручання і відвідування перукаря.

Окремо астролог звернула увагу на проміжок з 11:32 до 13:23. У цей час, за її словами, Місяць буде "без курсу".

В астрології такий період вважають несприятливим для важливих стартів і рішень. Соловйова радить у ці години:

  • не починати й не змінювати нічого значущого
  • не робити великих покупок
  • не покладатися на випадкові пропозиції та ідеї
  • не звертатися з важливими проханнями, якщо їх можна відкласти.

Цей час краще провести спокійніше та не вимагати від себе миттєвих результатів.

27 вересня - день для дому та спілкування

У неділю тіньовий період ретроградної Венери продовжиться, тому рекомендації щодо фінансів, стосунків, великих покупок і кардинальних змін залишатимуться актуальними. За словами Соловйової, 27 вересня також не варто починати нові важливі справи та ухвалювати рішення, наслідки яких можуть бути довгостроковими.

Водночас день має і сприятливі напрямки.

Астролог радить приділити час колективним обговоренням, діловим зустрічам, домашнім справам та спілкуванню з близькими. Добре наводити лад удома та приймати гостей.

А от нові справи, пов'язані з розвагами, дітьми, азартними іграми, виступами перед аудиторією, романтичними пригодами, престижними посадами або дорогими речами, краще поки відкласти.

Як краще провести вихідні 26-27 вересня

За прогнозом Соловйової, ці вихідні більше підходять не для різких стартів, а для ревізії того, що вже є. Можна переглянути свої плани, фінансові витрати, гардероб, повернутися до невирішених питань у стосунках або просто зайнятися домашніми справами.

Субота вимагатиме більше обережності через Повню та період Місяця "без курсу", тоді як неділю астролог радить використати для спокійного спілкування, наведення порядку та обговорення важливих питань без поспіху.

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Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
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