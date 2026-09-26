Bon Jovi, Beastie Boys та Eagles писали хіти на серветках: історії відомих пісень

Деякі відомі пісні починалися зовсім не в студії. Їхні перші рядки з'являлися під час вечері, у барі, на коктейльних серветках і навіть на коробці з-під піци.

Styler зібрав історії пісень Bon Jovi, Beastie Boys, Eagles, Warrant і Гарта Брукса, які народилися за дуже буденних обставин, а згодом потрапили до чартів і стали великими хітами.

Jon Bon Jovi - "Blaze of Glory"

Одна з найвідоміших історій пов’язана з "Blaze of Glory", яку Джон Бон Джові написав для фільму "Молоді стрільці II".

Актор Кіфер Сазерленд згадував, що під час вечері Бон Джові сказав Еміліо Естевесу, що хоче написати музику для продовження фільму. Поки інші розмовляли, музикант почав записувати ідеї на серветках.

За словами Сазерленда, приблизно за 15 хвилин Бон Джові написав "Blaze of Glory", після чого передав серветки Естевесу. Актор також розповідав, що той досі зберігає ці три серветки в рамці у себе вдома.

Пісня вийшла у 1990 році, очолила Billboard Hot 100 і провела в чарті 21 тиждень. У 1991 році вона отримала "Golden Globe" як найкраща оригінальна пісня до фільму та була номінована на "Oscar" і "Grammy".

А чи можна написати майбутній хіт ще швидше? Є гурт, якому знадобилося близько п’яти хвилин.

Beastie Boys - "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)"

Улітку 1986 року Beastie Boys разом із продюсером Ріком Рубіном сиділи в Michael Todd Room у нью-йоркському Palladium.

Майк Даймонд згадував, що вони пили горілку з грейпфрутовим соком і записували рядки майбутньої "Fight for Your Right" на коктейльних серветках.

За його словами, на написання пісні пішло приблизно п'ять хвилин.

Композиція згодом потрапила до топ-10 Billboard Hot 100 і стала одним із найвідоміших треків Beastie Boys. American Songwriter також зазначає, що вона увійшла до списку Rock and Roll Hall of Fame "500 Songs That Shaped Rock and Roll".

А що, якщо пісня починається не з мелодії, а з однієї випадково сказаної фрази? Були і такі випадки.

Eagles - "Lyin' Eyes"

Історія "Lyin' Eyes" почалася в Dan Tana's у Західному Голлівуді.

Гленн Фрей і Дон Генлі помітили молоду жінку поруч зі значно старшим заможним чоловіком. Тоді Фрей кинув фразу про те, що вона не може приховати свої "брехливі очі".

Після цього музиканти взяли серветки та почали записувати ідеї для майбутньої пісні. Пізніше Фрей розповідав, що композиція писалася легко, а завершили її протягом двох ночей.

"Lyin’ Eyes" вийшла у 1975 році, піднялася до другого місця Billboard Hot 100 і принесла Eagles "Grammy".

Серветка здається вам кумедною чернеткою? Насправді це не найдивніше, адже текст хіта може з'явитися навіть на коробці з-під піци.

Warrant - "Cherry Pie"

Фронтмен Warrant Джені Лейн написав "Cherry Pie" приблизно за 15 хвилин після того, як президент Columbia Records Дон Ієннер попросив гурт додати до другого альбому сильний сингл.

За поширеною історією створення композиції, Лейн записував текст на порожній коробці з-під піци на кухні свого друга.

До появи цієї пісні альбом планували назвати "Uncle Tom's Cabin", однак після запису нового треку назву платівки змінили.

"Cherry Pie" вийшла у 1990 році та потрапила до топ-10 Billboard Hot 100.

А чи може випадковий жарт у ресторані через кілька місяців перетворитися на назву великого хіта? Так!

Garth Brooks - "Friends in Low Places"

"Friends in Low Places” Гарта Брукса написали Двейн Блеквелл та Ерл Бад Лі.

Ідея назви виникла після походу до ресторану. Коли автори зрозуміли, що їм не вистачає грошей оплатити рахунок, Лі пожартував, що має "friends in low places" - знайомого серед працівників закладу.

Через кілька місяців ця фраза знову згадалася авторам під час вечірки в Нашвіллі. Паперу поруч не було, тому більшу частину ідеї пісні вони записали на серветках.

Гарт Брукс спочатку записав демоверсію композиції, а згодом включив її до свого другого альбому "No Fences".

У 1990 році "Friends in Low Places" очолила Billboard Hot Country Songs і залишалася на першому місці чотири тижні.