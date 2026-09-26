Персикове суфле за 10 хвилин: рецепт десерту без випічки з відео

Поєднання персиків і густого грецького йогурту дає ніжну кремову основу, яка після охолодження перетворюється на легке суфле. Десерт виходить фруктовим, в міру солодким і добре смакує охолодженим.

Styler з посиланням на відео зі сторінки Козіної Вікторії у Facebook ділиться рецептом легкого персикового суфле, для якого не потрібні ані випічка, ані складні кулінарні техніки.

Що потрібно для персикового суфле

Для десерту знадобляться:

1 банка консервованих персиків (820 г),

400 г грецького йогурту,

25 г желатину,

100 мл холодної води або молока,

цукор або цукрозамінник - за смаком.

Консервовані персики можна замінити свіжими. У такому разі варто обрати стиглі та солодкі плоди, щоб десерт мав виразний смак.

Як приготувати десерт

Спочатку залийте желатин холодною водою або молоком. Перемішайте та залиште приблизно на 10 хвилин, щоб він набух.

Тим часом злийте сироп із персиків. Додайте до фруктів грецький йогурт і цукор або цукрозамінник за смаком.

Перебийте все блендером до однорідної кремової маси.

Набряклий желатин розтопіть зручним способом, не доводячи до кипіння. Влийте його до персиково-йогуртової суміші та ще раз добре збийте блендером.

Розлийте масу у креманки або невеликі формочки та поставте в холодильник на 2-3 години.

Коли суфле добре застигне, його можна подавати. За бажанням десерт прикрашають шматочками персика або свіжими ягодами.

Смачного!