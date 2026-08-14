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Смачно 14 серпня 2026 · 11:41

Олдскульний салат "Пушок": рецепт, який повертає смак свят з дитинства

Ппростий рецепт ніжної страви зі "смаком" домашніх свят
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Олдскульний салат "Пушок": рецепт, який повертає смак свят з дитинства

Ніжна багатошарова страва зі знайомим з дитинства смаком (фото згенероване ШІ)

Деякі салати не потребують модних соусів чи десятків інгредієнтів. "Пушок" - саме з таких. Ніжний, ситний і трохи олдскульний - він нагадує про святковий стіл, де страви готували просто, але від душі.

Styler покроково пояснить, як приготувати той самий салат, який багато хто пам'ятає ще з домашніх застіль.

Які продукти потрібно підготувати

Для цього смаколика вам знадобляться:

  • 200 г курячого філе (можна копченого),
  • 3 яйця,
  • 2 плавлені сирки,
  • 1 кисло-солодке яблуко,
  • часник,
  • майонез,
  • сіль.

Незабутній смак і простота в приготуваанні

Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і розберіть на волокна. Яйця зваріть круто.

Зубчик - два часнику додайте до майонезу, яким змащуватимете салат - він додасть легкої пікантності.

Яблуко, яйця та плавлені сирки натріть на тертці. Якщо сирки занадто м'які, покладіть їх на кілька хвилин у морозилку.

Викладайте шарами: курка - майонез - яблуко - яйця - майонез - плавлений сирок.

Головний секрет "Пушка" в тому, щоб не "пресувати" шари. Саме пухка, легка текстура дала салату його назву.

Не поспішайте подавати

Поставте салат у холодильник хоча б на годину, аби він "настоявся". За цей час шари просочаться, а яблуко додасть легку кислинку, яка добре балансує ситну курку, яйця та сир.

Це той випадок, коли "олдскульний" рецепт зовсім не означає "нудний".

Простий склад і знайомий смак - саме те, що потрібно для домашнього застілля.

А який ваш улюблений з дитинства салат?

Раніше Styler ділився цікавим і надзвичайно простим рецептом хрумких малосольних огірків, які готуються в пакеті всього за 30 хвилин.

Теги: Рецепти Салати
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