Олдскульний салат "Пушок": рецепт, який повертає смак свят з дитинства

Деякі салати не потребують модних соусів чи десятків інгредієнтів. "Пушок" - саме з таких. Ніжний, ситний і трохи олдскульний - він нагадує про святковий стіл, де страви готували просто, але від душі.
Styler покроково пояснить, як приготувати той самий салат, який багато хто пам'ятає ще з домашніх застіль.
Які продукти потрібно підготувати
Для цього смаколика вам знадобляться:
- 200 г курячого філе (можна копченого),
- 3 яйця,
- 2 плавлені сирки,
- 1 кисло-солодке яблуко,
- часник,
- майонез,
- сіль.
Незабутній смак і простота в приготуваанні
Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і розберіть на волокна. Яйця зваріть круто.
Зубчик - два часнику додайте до майонезу, яким змащуватимете салат - він додасть легкої пікантності.
Яблуко, яйця та плавлені сирки натріть на тертці. Якщо сирки занадто м'які, покладіть їх на кілька хвилин у морозилку.
Викладайте шарами: курка - майонез - яблуко - яйця - майонез - плавлений сирок.
Головний секрет "Пушка" в тому, щоб не "пресувати" шари. Саме пухка, легка текстура дала салату його назву.
Не поспішайте подавати
Поставте салат у холодильник хоча б на годину, аби він "настоявся". За цей час шари просочаться, а яблуко додасть легку кислинку, яка добре балансує ситну курку, яйця та сир.
Це той випадок, коли "олдскульний" рецепт зовсім не означає "нудний".
Простий склад і знайомий смак - саме те, що потрібно для домашнього застілля.
А який ваш улюблений з дитинства салат?
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