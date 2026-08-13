"Спочатку зуби, потім губи": жінки за 30 дали поради 20-річним, які хотіли б почути самі

У 20 років деякі рішення здаються правильними просто тому, що "так роблять усі". А вже згодом приходить розуміння, де варто було обрати себе, на чому не варто економити та кого взагалі не слід намагатися змінити.

Styler зібрав поради жінок за 30, якими вони поділилися у Threads . І серед них є чимало речей, які багато хто хотів би почути значно раніше.

Поради про чоловіків

Чи варто бачити у партнері "потенціал", ставити його потреби вище за власні та намагатися переконати себе, що людина колись зміниться? Учасниці обговорення радять не витрачати на це роки:

"Якщо побачиш в чоловікові потенціал і тобі захочеться його кудись розвивати або тягнути - вкладайся в себе. Це твоя проєкція власних нереалізованих амбіцій".

"Не шукай чоловіка. Їх буде багато. Шукай друзів. І прикладай зі свого боку зусилля аби дружба була міцною. Друзі будуть з тобою часто довше будь-яких чоловіків".

А ще жінки радять уважніше слухати те, що чоловік говорить про себе на самому початку.

"Якщо чоловік тобі каже при зустрічі: "Я поганий, поламаний пірат і не вірю в кохання", то кивни головою, повір йому і загуби його в натовпі", - радить коментаторка.

І ще одна порада - не відсувати власні потреби на другий план навіть у дрібницях.

"Ніколи не став чоловіка на перше місце, а себе на друге. Все починається з дрібного - з'їм пригорілий млинець, а йому дам ідеальний. А потім ти вже готова змінювати роботу, місто і все своє звичне життя. І тобі скажуть: я тебе не просив це робити", - зазначила ще одна жінка.

Поради про гроші

Чимала частина коментарів стосувалася фінансової незалежності. Жінки радять якомога раніше вкладатися у власні навички, професію та можливість себе забезпечувати.

"Тобі треба багато своїх грошей, навіть якщо чоловік забезпечує. Розвивай свою справу, вирощуй навички, пробуй різні професії. В чоловіка є гроші? Бери їх не на сумочки, а на делегування побуту. А сама заробляй. Стільки енергії потім вже не буде", - зазначила учасниця обговорення.

Не менш важливе правило стосується роботи та власної фінансової подушки.

"Гонорар і умови праці оговорюй чітко до початку роботи. Завжди май гроші, про які ніхто не знає - чим більше, тим краще", - зауважила юзерка.

Знайшлася і максимально практична порада про позики.

"У борг - ніколи. Тільки суму яку не пошкодуєш. Але краще не давати взагалі. І ніколи не ремонтуй його машину телефон або голову", - йшлося в коментарі.

Поради щодо здоров'я

На цьому учасниці обговорення радять не економити й не відкладати його "на потім". Причому йдеться не лише про фізичний стан:

"Жінки, перше і найголовніше - це ваше психологічне і фізичне здоров'я. І сюди ж гроші. Гроші - це ваша безпека незалежність свобода".

"Слідкуй за своїм здоров'ям. Лікуй зуб, щойно він заболить, завжди. Роби профілактичні огляди в гінеколога та УЗД грудей раз на рік. Навіть якщо нічого не турбує".

"Спочатку зуби, потім губи. Краще зараз до психолога ніж потім до психіатра".

Поради про оточення і чужі думки

Ще одна тема, яка повторювалася у відповідях, це звичка будувати життя з огляду на думку родичів та інших людей.

"Після 18 переставай слухати маму, тьотю, сусідку, бабу Галю і маму хлопця. Так, вони мають досвід. Але ти живеш зараз і маєш власне життя, думки, мрії і бажання", - зауважила учасниця обговорення.

Родинні зв'язки, на думку жінок, також не означають, що потрібно терпіти будь-яке ставлення до себе.

"Кровна спорідненість не зобов'язує тебе терпіти поганих людей поруч. Абсолютно нормально мінімізувати контакти з токсичними - навіть якщо це найближчі родичі. Спершу ти, а потім всі інші", - йдеться в одному з коментарів.

Поради про рішення, які не можна робити "бо так треба"

Освіта, шлюб, діти та стосунки - серед тих речей, у яких жінки найбільше радять не орієнтуватися на чужий сценарій життя.

"Не роби, бо так треба - особливо з важливими речами: освіта, шлюб, народження дітей. Роби, як треба і хочеться тобі", - наголосила коментаторка.

І ще одна порада стосується думки, що стосунки самі собою є показником того, наскільки "правильно" складається життя.

"Ти ціла і повноцінна без чоловіка. Відсутність стосунків - це не показник твого успіху. Краще йди до психолога, ніж заміж", - зазначила ще одна жінка.