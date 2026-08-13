UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:21 Корисне
7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТО
17:47 Тренди
Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе
17:10 Тренди
Осінній гардероб без зайвих покупок: 5 образів, які завжди працюють
16:43 Гороскопи
Коли Горіховий Спас і що треба святити: головні традиції та прикмети
16:05 Смачно
Ця маринована капуста зникає зі столу першою: простий рецепт на зиму
15:31 Корисне
Це працює: як позбутися вологи в гардеробі без дорогого засобу
14:45 Тренди
Головна помилка покупців у секонд-хенді: працівниця назвала питання, яке дратує найбільше
14:03 Смачно
Саме той смак американських бургерів: як закрити хрумкі огірки пікулі на зиму
13:26 Корисне
В Україні відкликають популярний косметичний засіб: названо небезпечні партії
12:57 Люди
"Мені це заважає": В'ячеслав Довженко про роботу з коханою, нові зйомки та сина в Парижі
Всі новини
Головна Корисне 7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТО
Корисне 13 серпня 2026 · 18:21

7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТО

Лише кілька хвилин вашого часу - і гроші з гаманця для оплати послуг СТО не зникатимуть
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТО

Практичні поради для водіїв (фото: magnific.com)

Не кожна дрібна проблема з автомобілем потребує поїздки на СТО. Деякі прості речі водій цілком може зробити сам - без спеціальних знань і складного обладнання.

Styler поділиться простими порадами, які кожен водій може виконати самостійно, заощадивши свій час і гроші.

Перевірка тиску в шинах

Це займає лише кілька хвилин. Правильний тиск для конкретного авто можна знайти на наклейці біля дверей водія або в інструкції. Якщо тиск недостатній, колесо можна підкачати компресором.

Заміна щіток склоочисника

Якщо двірники залишають смуги або погано очищають скло, їх можна замінити самостійно. Головне - правильно підібрати щітки для своєї машини та надійно закріпити їх.

7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТОДля заміни двірників не обов'язково їхати на СТО (фото: magnific.com)

Перевірити салонний фільтр

У багатьох автомобілях салонний фільтр можна дістати самостійно. Зазвичай він розташований за бардачком або під панеллю. Якщо фільтр забруднений, його можна замінити на новий.

Долити рідину для склоомивача

Для цього точно не потрібен майстер. Потрібно лише знайти відповідний бачок під капотом і долити рідину до потрібного рівня. У холодну пору року варто використовувати зимову рідину, яка не замерзає.

Перевірити рівень моторної оливи

Якщо в автомобілі є щуп, рівень оливи можна перевірити самостійно. Машину потрібно поставити на рівну поверхню, а далі діяти відповідно до інструкції виробника.

7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТОПроста процедура, яку водій може виконати сам (фото: magnific.com)

Перевірити всі лампи

Попросіть когось допомогти або перевірте самостійно, чи працюють фари, стоп-сигнали, поворотники та аварійна сигналізація. Якщо якась лампа не світиться, її заміну в окремих моделях також можна виконати власноруч.

Оглянути шини

Не менш важливо просто оглянути колеса. Перевірте, чи немає очевидних пошкоджень, порізів або інших проблем, а також зверніть увагу на стан протектора.

Коли краще не економити

Самостійно можна виконувати лише прості роботи, у яких ви впевнені. Якщо проблема стосується гальм, двигуна, електроніки чи інших важливих систем автомобіля, краще звернутися до фахівця.

Головне - заощаджувати на простих процедурах, а не на безпеці.

Раніше Styler ділився порадами, які допоможуть рибалкам довше зберігати наживку свіжою.

Теги: СТО Водії
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП "Мені це заважає": В'ячеслав Довженко про роботу з коханою, нові зйомки та сина в Парижі Люди "Мені це заважає": В'ячеслав Довженко про роботу з коханою, нові зйомки та сина в Парижі
Хтось читає думки, а хтось бачить майбутнє: яку таємну силу має ваш знак Зодіаку
Хтось читає думки, а хтось бачить майбутнє: яку таємну силу має ваш знак Зодіаку Гороскопи
Як оновити спальню без ремонту: 7 простих деталей, які зроблять кімнату затишнішою
Як оновити спальню без ремонту: 7 простих деталей, які зроблять кімнату затишнішою Тренди
Більше цікавого
Загадка з 1940-х років: онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдата Загадка з 1940-х років: онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдата Людмила Жукова · 13 серпня 2026, 11:07
Абрикосове варення з секретним інгредієнтом: як зварити плоди цілими половинками Абрикосове варення з секретним інгредієнтом: як зварити плоди цілими половинками Людмила Жукова · 13 серпня 2026, 10:08
Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті Наталя Крижанівська · 13 серпня 2026, 08:45
Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе Наталя Крижанівська · 13 серпня 2026, 17:47