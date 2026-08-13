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Смачно 13 серпня 2026 · 16:05

Ця маринована капуста зникає зі столу першою: простий рецепт на зиму

Є один важливий нюанс у приготуванні, завдяки якому капуста не стає м’якою
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Ця маринована капуста зникає зі столу першою: простий рецепт на зиму

Як замаринувати цвітну капусту в банках (зображення згенеровано ШІ)

Маринована цвітна капуста з солодким і гострим перцем стане яскравою закускою для зимового столу. Готується вона просто і чудово доповнить м’ясо, гарніри чи святкову вечерю.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia розповідає, як замаринувати цвітну капусту так, щоб вона залишилася хрумкою, ароматною та добре зберігалася до зими.

Що знадобиться для маринованої капусти

Для приготування заготівлі підготуйте:

  • цвітну капусту - 1 кг
  • солодкий перець - 1,5 шт.
  • гострий перець - кілька кружечків
  • часник - 4 зубчики
  • моркву - 1 шт.
  • суміш перців - 5-6 горошин.

Для маринаду на 1 літр води:

  • сіль - 30 г
  • цукор - 80 г
  • оцет - 60 мл
  • олія - 50 мл.

Із зазначеної кількості продуктів вийде 4 баночки по 550 мл.

Як підготувати цвітну капусту

Спочатку добре промийте капусту та залийте її холодною водою. Доведіть до кипіння й проваріть лише 1 хвилину - цього достатньо, щоб суцвіття стали м'якшими, але не втратили хрумкість.

Після цього перекладіть капусту в холодну воду та охолодіть. Розберіть її на невеликі суцвіття.

Овочі додадуть заготівлі яскравого смаку

Моркву наріжте, солодкий перець - смужками або невеликими шматочками. Часник очистьте, а гострий перець наріжте тонкими кружечками.

У чисті сухі банки викладіть частину моркви, солодкого та гострого перцю і часнику. Потім наповнюйте їх цвітною капустою, чергуючи шари овочів. Додайте горошини суміші перців.

Готуємо маринад

У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, оцет та олію. Поставте на плиту й доведіть маринад до кипіння.

Гарячим маринадом залийте наповнені банки, щоб він повністю покрив овочі.

Скільки стерилізувати банки

Одразу закрутіть банки кришками та поставте їх стерилізуватися. Від моменту закипання води стерилізуйте 10 хвилин.

Після цього обережно дістаньте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження.

Готову мариновану цвітну капусту зберігайте у прохолодному темному місці.

Раніше ми писали про помідори на зиму у власному соку.

Також Styler розповідав, як заготовити на зиму перець для фарширування.

Теги: заготовки на зиму Рецепти Капуста
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