Саме той смак американських бургерів: як закрити хрумкі огірки пікулі на зиму

Огірки пікулі з цибулею легко приготувати вдома, а взимку вони чудово доповнять бургери, сендвічі та шаурму.

Styler з посиланням на відео в Instagram користувача під ніком "bude_smachno_razom" розповідає, як зробити хрумку заготівлю з пікантним смаком, для якої знадобляться прості інгредієнти.

Огірки пікулі - ідеальний варіант до бургерів

Якщо ви любите бургери, сендвічі або домашню шаурму, варто спробувати приготувати американські пікулі самостійно. Огірки виходять ароматними, з приємним кисло-солодким смаком і пікантною ноткою гірчиці.

Ще один плюс рецепта - для нього не потрібні складні інгредієнти.

Що потрібно для маринованих огірків

Основні інгредієнти:

огірки - 1 кг

цибуля - 2 шт. (приблизно 250 г)

сіль - 2 ч. л.

Для маринаду:

яблучний оцет 6% - 350 мл

цукор - 250 г

куркума - ½ ч. л.

французька гірчиця - 2 ст. л.

Як підготувати огірки

Спочатку добре промийте огірки під проточною водою. Наріжте їх кружечками завтовшки приблизно 0,5 см.

Цибулю очистьте та наріжте тонкими півкільцями.

Перекладіть огірки й цибулю у велику глибоку миску, додайте сіль і добре перемішайте. Залиште овочі приблизно на одну годину - за цей час огірки мають пустити сік.

Навіщо це робити перед маринуванням

Цей етап краще не пропускати. Сіль допомагає витягнути з огірків зайву рідину, завдяки чому вони краще вбирають маринад і зберігають приємну текстуру.

Через годину злийте сік, який виділили овочі, а огірки з цибулею відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Промивати їх водою не потрібно.

Готуємо кисло-солодкий маринад

Для маринаду налийте в каструлю 350 мл яблучного оцту, додайте 250 г цукру, половину чайної ложки куркуми та дві столові ложки французької гірчиці.

Поставте каструлю на плиту та доведіть суміш до кипіння. Куркума додасть огіркам характерного золотистого відтінку, а гірчиця - легкої пікантності.

Скільки варити огірки

Коли маринад закипить, додайте підготовлені огірки з цибулею.

Перемішайте та проваріть овочі 5-7 хвилин. Важливо не перетримати огірки на вогні, адже для пікулі вони мають залишатися не надто м'якими.

Як закрити пікулі на зиму

Гарячі огірки разом із маринадом розкладіть у заздалегідь стерилізовані банки.

Закрийте банки кришками, переверніть догори дном і добре укутайте ковдрою.

Залиште в такому положенні до повного охолодження - приблизно на 12-24 години.

Після цього перевірте банки та перенесіть їх на зберігання у прохолодне темне місце.

З чим їсти домашні пікулі

Такі огірочки можна використовувати не лише як зимову консервацію. Вони чудово доповнять:

домашні бургери

сендвічі

шаурму

хот-доги

м'ясні страви

салати.

А якщо хочеться максимально наблизитися до смаку американського бургера, покладіть кілька скибочок прямо на котлету разом із соусом та сиром - кисло-солодкий маринад добре врівноважує насичений смак м'яса.

Маленький секрет для особливого смаку

Не нарізайте огірки надто тонко. Кружечки близько 0,5 см краще тримають форму після теплової обробки та залишаються приємними на смак.

Результат: ароматні кисло-солодкі пікулі з цибулею, які можна подати до улюблених страв уже зараз або залишити як смачну заготівлю на зиму.