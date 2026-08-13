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Вкусно 13 августа 2026 · 14:03

Именно тот вкус американских бургеров: как закрыть хрустящие огурцы пикули на зиму

Кисло-сладкие ломтики с горчицей станут идеальным акцентом к мясу и булочкам
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Именно тот вкус американских бургеров: как закрыть хрустящие огурцы пикули на зиму

Как приготовить огурцы пикули для бургеров (изображение сгенерированное ИИ)

Огурцы пикули с луком легко приготовить дома, а зимой они прекрасно дополнят бургеры, сэндвичи и шаурму.

Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "bude_smachno_razom" рассказывает, как сделать хрустящую заготовку с пикантным вкусом, для которой понадобятся простые ингредиенты.

Огурцы пикули - идеальный вариант к бургерам

Если вы любите бургеры, сэндвичи или домашнюю шаурму, стоит попробовать приготовить американские пикули самостоятельно. Огурцы получаются ароматными, с приятным кисло-сладким вкусом и пикантной ноткой горчицы.

Еще один плюс рецепта - для него не нужны сложные ингредиенты.

Что нужно для маринованных огурцов

Основные ингредиенты:

  • огурцы - 1 кг
  • лук - 2 шт. (примерно 250 г)
  • соль - 2 ч. л.

Для маринада:

  • яблочный уксус 6% - 350 мл
  • сахар - 250 г
  • куркума - ½ ч. л.
  • французская горчица - 2 ст. л.

Как подготовить огурцы

Сначала хорошо промойте огурцы под проточной водой. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Переложите огурцы и лук в глубокую миску, добавьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте овощи примерно на один час - за это время огурцы должны пустить сок.

Зачем это делать перед маринованием

Этот этап лучше не пропускать. Соль помогает вытянуть из огурцов лишнюю жидкость, благодаря чему они лучше впитывают маринад и сохраняют приятную текстуру.

Через час слейте сок, который выделили овощи, а огурцы с луком откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Промывать их водой не нужно.

Готовим кисло-сладкий маринад

Для маринада налейте в кастрюлю 350 мл яблочного уксуса, добавьте 250 г сахара, половину чайной ложки куркумы и две ложки французской горчицы.

Поставьте кастрюлю на плиту и доведите смесь до кипения. Куркума придаст огурцам характерный золотистый оттенок, а горчица - легкой пикантности.

Сколько варить огурцы

Когда закипит маринад, добавьте подготовленные огурцы с луком.

Перемешайте и проварите овощи 5-7 минут. Важно не передержать огурцы на огне, ведь для пикули они должны оставаться не слишком мягкими.

Как закрыть пикули на зиму

Горячие огурцы вместе с маринадом разложите в заранее стерилизованные банки.

Закройте банки крышками, переверните вверх дном и хорошо укутайте одеялом.

Оставьте в таком положении до полного охлаждения - примерно на 12-24 часа.

После этого проверьте банки и перенесите их в прохладное темное место.

С чем есть домашние пикули

Такие огурчики можно использовать не только как зимнюю консервацию. Они прекрасно дополнят:

  • домашние бургеры
  • сэндвичи
  • шаурму
  • хот-доги
  • мясные блюда
  • салаты.

А если хочется максимально приблизиться к вкусу американского бургера, положите несколько ломтиков прямо на котлету вместе с соусом и сыром - кисло-сладкий маринад хорошо уравновешивает насыщенный вкус мяса.

Маленький секрет для особого вкуса

Не нарезайте огурцы слишком тонко. Кружочки около 0,5 см лучше держат форму после тепловой обработки и остаются приятными на вкус.

Результат: ароматные кисло-сладкие пикули с луком, которые можно подать к любимым блюдам уже сейчас или оставить как вкусную заготовку на зиму.

Раньше Styler рассказывал, как приготовить маринованные огурцы "как из супермаркета".

Теги: консервация Огурцы
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