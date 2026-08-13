Именно тот вкус американских бургеров: как закрыть хрустящие огурцы пикули на зиму

Огурцы пикули с луком легко приготовить дома, а зимой они прекрасно дополнят бургеры, сэндвичи и шаурму.

Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "bude_smachno_razom" рассказывает, как сделать хрустящую заготовку с пикантным вкусом, для которой понадобятся простые ингредиенты.

Огурцы пикули - идеальный вариант к бургерам

Если вы любите бургеры, сэндвичи или домашнюю шаурму, стоит попробовать приготовить американские пикули самостоятельно. Огурцы получаются ароматными, с приятным кисло-сладким вкусом и пикантной ноткой горчицы.

Еще один плюс рецепта - для него не нужны сложные ингредиенты.

Что нужно для маринованных огурцов

Основные ингредиенты:

огурцы - 1 кг

лук - 2 шт. (примерно 250 г)

соль - 2 ч. л.

Для маринада:

яблочный уксус 6% - 350 мл

сахар - 250 г

куркума - ½ ч. л.

французская горчица - 2 ст. л.

Как подготовить огурцы

Сначала хорошо промойте огурцы под проточной водой. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Переложите огурцы и лук в глубокую миску, добавьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте овощи примерно на один час - за это время огурцы должны пустить сок.

Зачем это делать перед маринованием

Этот этап лучше не пропускать. Соль помогает вытянуть из огурцов лишнюю жидкость, благодаря чему они лучше впитывают маринад и сохраняют приятную текстуру.

Через час слейте сок, который выделили овощи, а огурцы с луком откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Промывать их водой не нужно.

Готовим кисло-сладкий маринад

Для маринада налейте в кастрюлю 350 мл яблочного уксуса, добавьте 250 г сахара, половину чайной ложки куркумы и две ложки французской горчицы.

Поставьте кастрюлю на плиту и доведите смесь до кипения. Куркума придаст огурцам характерный золотистый оттенок, а горчица - легкой пикантности.

Сколько варить огурцы

Когда закипит маринад, добавьте подготовленные огурцы с луком.

Перемешайте и проварите овощи 5-7 минут. Важно не передержать огурцы на огне, ведь для пикули они должны оставаться не слишком мягкими.

Как закрыть пикули на зиму

Горячие огурцы вместе с маринадом разложите в заранее стерилизованные банки.

Закройте банки крышками, переверните вверх дном и хорошо укутайте одеялом.

Оставьте в таком положении до полного охлаждения - примерно на 12-24 часа.

После этого проверьте банки и перенесите их в прохладное темное место.

С чем есть домашние пикули

Такие огурчики можно использовать не только как зимнюю консервацию. Они прекрасно дополнят:

домашние бургеры

сэндвичи

шаурму

хот-доги

мясные блюда

салаты.

А если хочется максимально приблизиться к вкусу американского бургера, положите несколько ломтиков прямо на котлету вместе с соусом и сыром - кисло-сладкий маринад хорошо уравновешивает насыщенный вкус мяса.

Маленький секрет для особого вкуса

Не нарезайте огурцы слишком тонко. Кружочки около 0,5 см лучше держат форму после тепловой обработки и остаются приятными на вкус.

Результат: ароматные кисло-сладкие пикули с луком, которые можно подать к любимым блюдам уже сейчас или оставить как вкусную заготовку на зиму.