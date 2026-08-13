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Главная Гороскопы Кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее: какую тайную силу имеет ваш знак Зодиака
Гороскопы 13 августа 2026 · 12:22

Кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее: какую тайную силу имеет ваш знак Зодиака

Некоторые способности сложно объяснить логикой - проверьте, что скрыто у вас
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее: какую тайную силу имеет ваш знак Зодиака

Какую магическую силу имеет каждый знак Зодиака (коллаж: Styler)

Каждый знак Зодиака имеет необычные способности - от умения влиять на стихии до особой связи с миром снов.

Styler со ссылкой на Collective World рассказывает, какие тайные силы приписывают 12 знакам Зодиака и что может скрывать ваш.

Овен - управляет огнем

Овны якобы имеют особую связь с огнем и могут управлять пламенем по собственному желанию. Их сила - в страсти, смелости и способности воспламенять других своим энтузиазмом.

Телец - исцеляет землю

Тельцам приписывают способность восстанавливать землю и природу. Их "магия" связана с выносливостью, спокойствием и сильной связью с природой.

Близнецы - читают мнения

Близнецы могут чувствовать мысли и эмоции других без слов. Неудивительно: этот знак традиционно связывают с близнецами Кастором и Поллуксом, понимавшими друг друга без лишних объяснений.

Рак - создает лунный щит

Раки имеют особую связь с Луной, поэтому их секретной силой считают защиту от негативной энергии. Они вроде бы могут создать невидимый щит - для себя и близких.

Лев - заряжается от солнца

Львам приписывают способность черпать силу и энергию из солнечного света. Их суперсила - яркость, смелость и умение буквально освещать собой любую компанию.

Дева - разбирается в магических травах

Девы якобы могут превращать обычные травы в волшебные снадобья и эликсиры. Их внимательность к деталям и любовь к порядку делают их настоящими "алхимиками" Зодиака.

Весы - возвращают гармонию

Весы имеют дар успокаивать людей и возвращать баланс даже в разгар конфликта. Их магическая сила - мирить врагов, снимать напряжение и находить справедливое решение.

Скорпион - исчезает в тени

Скорпионам приписывают способность буквально растворяться в тенях и оставаться незаметными. Их загадочность связана с древними мифами о подземном мире и скрытых силах.

Стрелец - видит сквозь время

Стрельцы якобы могут заглядывать в прошлое и будущее и замечать то, что другим недоступно. Этот дар связывают с Хироном - мудрым кентавром, которому приписывали особые знания и дальновидность.

Козерог - чувствует силу камня

Козероги имеют особую связь с землей, камнями и минералами. Говорят, они могут ощущать скрытую энергию земли и черпать из нее силу и выносливость.

Водолей - управляет погодой

Водолей приписывают способность влиять на воздух, облака и даже погоду. Их образ Водолея - человека, несущего воду и знания, - лишь усиливает эту необычную стихийную силу.

Рыбы - плетут сны

Рыбы могут влиять на сны, создавать собственные фантазии и даже проникать во сны других людей. Их интуиция, чувствительность и богатое воображение делают этот знак настоящим "путешественником" в мир сновидений.

Ранее Styler рассказывал о том, что означает сон о смерти человека.

Также читайте таро-гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака.

Теги: Астрология
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