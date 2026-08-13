В Украине отзывают популярное косметическое средство: названы опасные партии

В Украине приняли решение об отзыве отдельных партий мицеллярной воды Simple Kind to Skin . Это сделали как меру пресечения из-за возможного наличия бактерий, которые потенциально могут вызвать воспаление глаз у некоторых потребителей. Речь идет не о всей продукции марки, а только об отдельных партиях мицеллярной воды.

Styler со ссылкой на официальное сообщение косметологической компании в Instagram советует покупателям проверить номера на дне бутылок.

Какие партии отзывают

Под отзыв попала мицеллярная вода Simple Kind to Skin с одним из трех номеров партии:

614741,

614841,

615241,

Номер партии указан на дне бутылки.

Обратите внимание, что проблема не касается других продуктов бренда Simple.

Почему средство отзывают

Решение было принято как мера пресечения из-за возможного наличия бактерий в указанных партиях продукции.

По предоставленной информации, эти бактерии могут вызвать воспаление глаз у некоторых потребителей.

Поэтому покупателям, имеющим средство с соответствующим номером партии, рекомендуют не продолжать его использование.

Что делать, если вы приобрели эту мицеллярную воду

Если на дне вашей бутылки указан один из трех номеров: 614741, 614841 или 615241, рекомендуется:

прекратить использование продукта,

обратиться к продавцу для возврата средств,

при необходимости обратиться в службу поддержки потребителей Unilever для получения дополнительной информации.

Важно проверить именно номер партии, потому что отзыв касается только указанных партий мицеллярной воды.

Что известно о другой продукции бренда

По предоставленной информации, решение об отзыве касается исключительно мицеллярной воды Simple Kind to Skin с тремя указанными номерами партий.

Остальные продукты бренда Simple под эту проблему не подпадают.