В Украине отзывают популярное косметическое средство: названы опасные партии

В Украине приняли решение об отзыве отдельных партий мицеллярной воды Simple Kind to Skin. Это сделали как меру пресечения из-за возможного наличия бактерий, которые потенциально могут вызвать воспаление глаз у некоторых потребителей. Речь идет не о всей продукции марки, а только об отдельных партиях мицеллярной воды.
Styler со ссылкой на официальное сообщение косметологической компании в Instagram советует покупателям проверить номера на дне бутылок.
Какие партии отзывают
Под отзыв попала мицеллярная вода Simple Kind to Skin с одним из трех номеров партии:
- 614741,
- 614841,
- 615241,
Номер партии указан на дне бутылки.
Обратите внимание, что проблема не касается других продуктов бренда Simple.
Почему средство отзывают
Решение было принято как мера пресечения из-за возможного наличия бактерий в указанных партиях продукции.
По предоставленной информации, эти бактерии могут вызвать воспаление глаз у некоторых потребителей.
Поэтому покупателям, имеющим средство с соответствующим номером партии, рекомендуют не продолжать его использование.
Что делать, если вы приобрели эту мицеллярную воду
Если на дне вашей бутылки указан один из трех номеров: 614741, 614841 или 615241, рекомендуется:
- прекратить использование продукта,
- обратиться к продавцу для возврата средств,
- при необходимости обратиться в службу поддержки потребителей Unilever для получения дополнительной информации.
Важно проверить именно номер партии, потому что отзыв касается только указанных партий мицеллярной воды.
Что известно о другой продукции бренда
По предоставленной информации, решение об отзыве касается исключительно мицеллярной воды Simple Kind to Skin с тремя указанными номерами партий.
Остальные продукты бренда Simple под эту проблему не подпадают.
Напомним, как ранее Styler поделился собственным топом лучших парфюмов, которые отлично подойдут для грядущей осени.