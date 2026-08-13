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Корисне 13 серпня 2026 · 15:31

Це працює: як позбутися вологи в гардеробі без дорогого засобу

Копійчаний засіб, який врятує ваш одяг від вогкості
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Це працює: як позбутися вологи в гардеробі без дорогого засобу

Як позбутися вологи у шафі (фото: magnific)

Цвіль залишається поширеною проблемою в багатьох будинках, з'являючись у найнесподіваніших місцях. Однією з найбільш вразливих зон є шафа для одягу.

Як позбутися цієї проблеми делікатно, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Чому не можна ігнорувати вологість

Якщо ігнорувати підвищену вологість, на вашому одязі та взутті почнуть утворюватися спори плісняви, що неминуче призведе до їхнього безповоротного пошкодження.

Цвіль активно розмножується в гардеробах через поєднання вогкості, поганої вентиляції та наявності органічних матеріалів.

Вона зазвичай з'являється там, де на холодних поверхнях збирається конденсат, а злегка вологий одяг створює ідеальне середовище для швидкого поширення грибка на інші речі, стіни та полиці.

Простий трюк, про який ніхто не розповідає

Щоб допомогти впоратися з цією проблемою до того, як вона стане критичною, відома експертка з прибирання та блогерка Шантель Міла поділилася несподіваним, але дуже дієвим методом.

Для тих, хто не має спеціального електронного осушувача повітря, Шантель рекомендує покласти в шафу всього два цілком доступні компоненти. За її словами, це лайфхак, про який варто знати кожному, але "цьому ніхто ніколи не вчить".

Блогерка радить використати звичайний сирий рис. Його потрібно насипати у невеликий тканинний мішечок на зав'язках і додати туди зовсім трохи ефірної олії лимона. Ця проста конструкція ефективно поглинатиме надлишок вологи.

Чому це так ефективно працює

Секрет полягає в тому, що рис є природним десикантом (вологопоглиначем). Він буквально витягує зайву воду з повітря та прилеглих матеріалів, допомагаючи підтримувати сухий мікроклімат у замкненому просторі. А додавання лимонної олії забезпечить вашій шафі приємний і свіжий аромат чистоти.

Експерт із домашнього ремонту Тім Воррен зазначає, що ідеальний рівень вологості всередині шафи має становити від 40 до 60%. Він підтверджує, що природні поглиначі вологи є чудовою та практичною альтернативою дорогим приладам, оскільки вони витягують воду безпосередньо з повітря.

Якщо рису під рукою немає або ви хочете посилити ефект, експерт радить використовувати інші доступні засоби:

  • звичайну харчову соду;
  • спеціальні пакетики із силікагелем;
  • мішечки з активованим вугіллям.

Раніше Styler розповідав, що буде, якщо на місяць відмовитися від кондиціонеру для прання.

Теги: Поради
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