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Тренди 13 серпня 2026 · 14:45

Головна помилка покупців у секонд-хенді: працівниця назвала питання, яке дратує найбільше

Які питання покупців найбільше виводять із себе продавців вживаного одягу
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Головна помилка покупців у секонд-хенді: працівниця назвала питання, яке дратує найбільше

Яке питання клієнтів дратує продавців секонду (фото: Getty Images)

Благодійні магазини та секонд-хенди пропонують чудову можливість знайти унікальні речі за копійки, водночас фінансуючи добрі справи. Проте робота в таких місцях має свою специфіку.

Styler розповідає, як працівниця одного з таких магазинів на ім'я Стейсі (відома в TikTok як Queen of Preloved) характеризує свою роботу.

Останнім часом працівники все частіше відверто розповідають у соцмережах про курйозні, а часом і відверто дратівливі помилки, яких регулярно припускаються покупці.

Стейсі пролила світло на одну конкретну фразу, що гарантовано виводить з рівноваги весь персонал.

Питання №1, яке не варто ставити

Стейсі написала: "Той момент, коли клієнт запитує, чи є у вас ця річ в іншому розмірі, а ти працюєш у благодійному магазині". Після цього вона просто мовчки йде геть, натякаючи на абсолютну безглуздість такого запитання.

Відео швидко зібрало безліч коментарів від колег та досвідчених покупців, підтвердивши, що ця ситуація є масовою:

Більшість людей забувають, що такі магазини існують за рахунок індивідуальних пожертв від населення.

Речі приносять в єдиному екземплярі, тому поняття "розмірної сітки" на полицях просто не існує - одяг продається в тому розмірі, в якому його віддали минулі власники.

Недоречний торг та абсурдні вимоги

Окрім прохань знайти інший розмір, продавці стикаються з дуже дивними спробами поторгуватися. У коментарях під відео інші працівники поділилися своїми "улюбленими" історіями:

  • Надмірні знижки: "Мій улюблений тип клієнтів - це ті, хто каже: "Перепрошую, чи не могли б ви продати ці черевики за 2 фунти замість 7?". Ні, дякую".
  • Торг через невідповідний розмір: Колишня менеджерка з семирічним стажем розповіла: "Бувало таке: "Цей топ 14 розміру, а в мене 18, чи не могли б ви віддати його дешевше?". Ем, ні, бо від цього він краще на вас не сяде".

Винятки з правил та головна порада для шопінгу

Незважаючи на те, що асортимент складається переважно з унікальних одиничних речей, зрідка бувають винятки. Деякі благодійні фонди отримують надлишки нових колекцій від великих брендів чи торгових точок. Лише в таких рідкісних випадках одна й та сама річ може бути представлена в кількох розмірах.

Експерти з шопінгу в секонд-хендах нагадують золоте правило: завжди приміряйте одяг перед покупкою. Оскільки речі вже були у вжитку, вони могли "сісти" після прання, або ж їхня розмірна сітка не відповідає сучасним стандартам чи відрізняється залежно від країни-виробника бренду.

Раніше стилістка розповіла Styler, які 5 речей кричать про несмак.

Теги: Тренди секонд-хенд
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