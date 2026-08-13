Коли Горіховий Спас і що треба святити: головні традиції та прикмети

Горіховий Спас завершує літній цикл Спасів і припадає на кінець серпня . У народі цей день пов'язували з горіхами, хлібом нового врожаю та завершенням літніх робіт. Водночас його церковна історія зовсім не про горіхи.

Styler розповідає, коли Горіховий Спас у 2026 році, що можна освятити в храмі, звідки взялися народні назви свята та які прикмети з ним пов'язували.

Коли відзначають Горіховий Спас у 2026 році

За новим церковним календарем Горіховий Спас припадає на 16 серпня 2026 року.

Цього дня церква відзначає Перенесення з Едеси до Царгорода Нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого Святим обрусом. Саме ця подія зазначена в календарі УГКЦ на 2026 рік.

Тобто назва "Горіховий Спас" - це народна назва, а не назва церковного свята.

Чому він Горіховий

Тут відповідь пов’язана із сезоном.

Кінець літа - час, коли достигали горіхи. Їх збирали, сушили та залишали на зиму, тому поступово за святом закріпилася назва Горіховий Спас.

Є й інші народні назви - Хлібний та Полотняний Спас. "Хлібний" пов'язували з новим урожаєм зерна та завершенням жнив. Назва "Полотняний" пов'язана з полотном і торгівлею ним.

Тож у народній традиції цей день був пов'язаний одразу з кількома речами: новим урожаєм, хлібом, горіхами та завершенням літнього господарського сезону.

Що святити в церкві

Якщо ви хочете взяти із собою до храму кошик, його можна скласти з продуктів нового врожаю.

Традиційно на Горіховий Спас несуть:

горіхи;

хліб та іншу випічку;

зерно;

сезонні фрукти;

інші плоди нового врожаю.

Але важливо не перетворювати освячення продуктів на головну подію дня. У церковній традиції благословення плодів пов’язане з подякою Богові за врожай і дари природи, а не з наділенням їжі якимись особливими властивостями.

З огляду на це, величезний кошик із десятками продуктів зовсім не є обов'язковим.

Які традиції збереглися

У народному календарі Горіховий Спас був своєрідною межею між літом та осінню. До цього часу вже завершували частину польових робіт, збирали врожай і починали робити запаси на холодний сезон.

Господині готували хліб та інші страви з нового врожаю, збирали горіхи, а після завершення основних робіт поступово переходили до осінніх справ.

Тому за Горіховим Спасом стоїть не лише один продукт. Це ще й пам'ять про час, коли наприкінці літа треба було подбати про запаси на всю зиму.

Що говорять народні прикмети

З Горіховим Спасом пов'язували різні народні спостереження за природою та погодою.

Зокрема, за врожаєм горіхів намагалися робити висновки про майбутній рік. Також звертали увагу на погоду наприкінці літа та поведінку птахів - за ними визначали, наскільки швидко наближається осінь.

Ці прикмети варто сприймати саме як частину народної культури та спостережень наших предків, а не як церковні правила чи гарантовані прогнози погоди.

Що покласти у кошик на Горіховий Спас

Якщо хочеться зібрати невеликий кошик без зайвого, достатньо взяти хліб, горіхи та кілька сезонних плодів нового врожаю.

А головне - не сам набір продуктів. Горіховий Спас має церковний зміст, пов’язаний із Нерукотворним образом Христа, тоді як горіхи, хліб і врожай стали частиною народної традиції цього дня.

Тому найкращий спосіб відзначити свято - не зосереджуватися лише на кошику, а пам’ятати, що за красивою народною назвою стоїть конкретна церковна подія, а за сезонними звичаями - багатовікова культура українського побуту.