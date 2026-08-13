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Гороскопы 13 августа 2026 · 16:43

Когда Ореховый Спас и что нужно святить: главные традиции и приметы

Ореховый Спас имеет не только красивое народное название - за ним стоят давние традиции, церковная история и интересные приметы
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Когда Ореховый Спас и что нужно святить: главные традиции и приметы

Орехи и другие дары нового урожая традиционно освящают на праздник (коллаж: Styler)

Ореховый Спас завершает летний цикл Спасов и приходится на конец августа. В прежние времена в этот день почитается память мучеников. В то же время, его церковная история вовсе не о орехах.

Styler рассказывает, когда Ореховый Спас в 2026 году, что можно освятить в храме, откуда взялись народные названия праздника и какие приметы с ним связывали.

Когда отмечают Ореховый Спас в 2026 году

По новому церковному календарю Ореховый Спас приходится на 16 августа 2026 года.

В этот день церковь отмечает Перенесение из Эдессы в Царьград Нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, названного Святым скатертью . Именно это событие отмечено в календаре УГКЦ на 2026 год.

То есть название "Ореховый Спас" - это народное название, а не название церковного праздника.

Почему он Ореховый

Здесь ответ связан с сезоном.

Конец лета - время, когда созревали орехи. Их собирали, сушили и оставляли на зиму, поэтому постепенно за праздником закрепилось название Ореховый Спас.

Есть и другие народные названия - Хлебный и Полотняный Спас. "Хлебный" связывали с новым урожаем зерна и завершением жатвы. Название "Полотняный" связано с полотном и торговлей им.

Поэтому в народной традиции этот день был связан с несколькими вещами: новым урожаем, хлебом, орехами и завершением летнего хозяйственного сезона.

Что святить в церкви

Если вы хотите взять с собой в храм корзину, ее можно сложить из продуктов нового урожая.

Традиционно на Ореховый Спас несут:

  • орехи;
  • хлеб и другую выпечку;
  • зерно;
  • сезонные фрукты;
  • другие плоды нового урожая.

Но важно не превращать освящение продуктов в главное событие дня. В церковной традиции благословение плодов связано с благодарением Богу за урожай и дары природы, а не с наделением пищи какими-то особыми свойствами.

Учитывая это, огромная корзина с десятками продуктов совсем не обязательна.

Какие традиции сохранились

В народном календаре Ореховый Спас был своеобразным пределом между летом и осенью. К этому времени уже завершали часть полевых работ, убирали урожай и начинали делать запасы на холодный сезон.

Хозяйки готовили хлеб и другие блюда из нового урожая, собирали орехи, а по завершении основных работ постепенно переходили к осенним делам.

Поэтому за Ореховым Спасом стоит не только один продукт. Это еще и память о времени, когда в конце лета нужно было позаботиться о запасах на всю зиму.

Что говорят народные приметы

С Ореховым Спасом связывали разные народные наблюдения за природой и погодой.

В частности, по урожаю орехов пытались делать выводы о предстоящем году. Также обращали внимание на погоду в конце лета и поведение птиц - по ним определяли, насколько быстро приближается осень.

Эти приметы следует воспринимать как часть народной культуры и наблюдений наших предков, а не как церковные правила или гарантированные прогнозы погоды.

Что положить в корзину на Ореховый Спас

Если хочется собрать небольшую корзину без лишней, достаточно взять хлеб, орехи и несколько сезонных плодов нового урожая.

А главное - не сам набор продуктов. Ореховый Спас имеет церковное содержание, связанное с Нерукотворным образом Христа, тогда как орехи, хлеб и урожай стали частью народной традиции этого дня.

Поэтому лучший способ отметить праздник - не сосредотачиваться только на корзине, а помнить, что за красивым народным названием стоит конкретное церковное событие, а по сезонным обычаям - многовековая культура украинского быта.

Напомним, как ранее Styler делился списком женских имен, способных привлечь счастье и отпугнуть все неудачи.

Теги: Праздники в Украине Церковный календарь ореховый спас Приметы Традиции
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