Это работает: как избавиться от влаги в гардеробе без дорогого средства

Плесень остается распространенной проблемой во многих домах, появляясь в самых неожиданных местах. Одной из самых уязвимых зон есть шкаф для одежды.

Как избавиться от этой проблемы деликатно, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Почему нельзя игнорировать влажность

Если игнорировать повышенную влажность, на вашей одежде и обуви начнут образовываться споры плесени, что неизбежно приведет к их необратимому повреждению.

Плесень активно размножается в гардеробах из-за сочетания сырости, плохой вентиляции и наличия органических материалов.

Она обычно появляется там, где на холодных поверхностях собирается конденсат, а слегка влажная одежда создает идеальную среду для быстрого распространения грибка на другие вещи, стены и полки.

Простой трюк, о котором никто не рассказывает

Чтобы помочь справиться с этой проблемой до того, как она станет критической, известная экспертка по уборке и блоггер Шантель Мила поделилась неожиданным, но очень действенным методом.

Для тех, кто не имеет специального электронного осушителя воздуха, Шантель рекомендует положить в шкаф всего два вполне доступных компонента. По ее словам, это лайфхак, о котором следует знать каждому, но "этому никто никогда не учит".

Блогер советует использовать обычный сырой рис. Его нужно насыпать в небольшой тканевой мешочек на завязках и добавить туда совсем немного эфирного масла лимона. Эта простая конструкция будет эффективно поглощать избыток влаги.

Почему это так эффективно работает

Секрет состоит в том, что рис является естественным десикантом (влагопоглотителем). Он буквально извлекает излишнюю воду из воздуха и близлежащих материалов, помогая поддерживать сухой микроклимат в замкнутом пространстве. А добавление лимонного масла обеспечит вашему шкафу приятный и свежий аромат чистоты.

Эксперт по домашнему ремонту Тим Уоррен отмечает, что идеальный уровень влажности внутри шкафа должен составлять от 40 до 60%. Он подтверждает, что природные поглотители влаги являются прекрасной и практичной альтернативой дорогостоящим приборам, поскольку они извлекают воду из воздуха.

Если риса под рукой нет или вы хотите усилить эффект, эксперт рекомендует использовать другие доступные средства: