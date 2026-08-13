Осінній гардероб без зайвих покупок: 5 образів, які завжди працюють

Стильний образ на осінь не обов’язково потребує нових покупок - базові речі легко поєднати по-новому. Є п’ять вдалих формул, які підійдуть для щоденних справ.

Styler розповідає, як зібрати їх так, щоб виглядати актуально цієї осені.

Сорочка вільного крою + штани

Один із найпростіших варіантів для буднів - об’ємна сорочка та прямі або широкі штани. Таке поєднання виглядає невимушено, але водночас достатньо зібрано для офісу, зустрічі чи прогулянки містом.

Щоб образ не здавався надто буденним, сорочку можна частково заправити у штани, додати ремінь і структуровану сумку. У прохолодний день зверху легко накинути жакет або тонкий светр.

Що вибрати: білу або блакитну сорочку, штани прямого крою, лофери чи кеди та мінімалістичні аксесуари.

Модний образ на осінь 2026 (фото: instagram.com/_marisamartins_)

Укорочений тренч + бермуди + слінгбеки

Для тих, хто хоче додати осені трохи паризького настрою, підійде поєднання укороченого тренча, бермудів і слінгбеків.

Верхній одяг створює чіткий силует, а взуття на невисоких підборах додає образу жіночності. Якщо погода дозволяє, бермуди можна носити з тонким трикотажним топом або сорочкою.

Маленький секрет: не перевантажуйте такий образ аксесуарами. Достатньо однієї акцентної сумки, окулярів або прикрас.

Що носити у вересні (фото: instagram.com/_livmadeline)

Легка куртка + спідниця міді

Контраст об’ємної куртки та жіночної спідниці міді - практичний варіант для мінливої осінньої погоди.

Особливо вдало виглядають однотонна спідниця, базовий топ і коротка куртка. До них можна додати балетки, кросівки або чоботи залежно від температури та настрою.

Щоб візуально витягнути силует, зверніть увагу на взуття та верх приблизно в одній колірній гамі.

З чим носити спідницю міді (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Тренч + джинси + балетки

Це справжня осіння класика, яка не потребує складної стилізації. Класичний тренч, улюблені джинси та балетки створюють образ, який однаково доречно виглядатиме і на прогулянці, і під час повсякденних справ.

Під тренч можна вдягнути футболку, сорочку або тонкий светр. А щоб комплект мав більш дорогий вигляд, варто зробити ставку на спокійні відтінки - бежевий, молочний, шоколадний, чорний або темно-синій.

Деталь, яка змінює все: ремінь, шкіряна сумка або акуратні золотисті прикраси.

Тренч на осінь 2026 (фото: instagram.com/josefinehj)

Довге пальто + жилет + мініспідниця

Для прохолодніших осінніх днів можна поєднати довге пальто з трикотажним або костюмним жилетом і мініспідницею.

Довгий верхній шар врівноважує коротку довжину спідниці, а жилет додає образу актуальної багатошаровості. Якщо температура знижується, до комплекту легко додати щільні колготки та високі чоботи.

Особливо стильно виглядатиме монохромний образ, у якому пальто, жилет і спідниця відрізняються лише на кілька тонів.

Варіант на осінь (фото: instagram.com/borislavasekova)

Як зробити осінній гардероб універсальним

Не обов’язково щоразу купувати нову річ, щоб виглядати по-новому. Один тренч можна носити з джинсами та балетками, бермудами та слінгбеками або навіть поверх сукні.

Головне - комбінувати речі різної фактури й об’єму та не боятися багатошаровості. Саме вона дозволяє адаптувати образ до осінньої погоди й водночас робить навіть базовий комплект цікавішим.