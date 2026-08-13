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Головна Тренди Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе
Тренди 13 серпня 2026 · 17:47

Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе

Дві майже однакові рожеві картинки, але між ними є 5 відмінностей. Впораєшся?
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на "рожевому чаюванні" і перевір себе

У вас є всього 30 секунд, аби знайти всі відмінності на картинці (фото: Getty Image)

Цей тест на IQ виглядає як запрошення на вечірнє чаювання, але насправді це пастка, в якій треба перевірити свою уважність. Знайти всі відмінності зможуть не всі.

Став таймер на 30 секунд і проходь тест від Styler. А відповіді чекатимуть у самому кінці.

Чому тести на увагу і логіку корисні

Поки людина шукає відмінності, її мозок одночасно тренує концентрацію розвиває зорову пам'ять і вчиться швидше обробляти інформацію. З розвиненою увагою раніше помічаєш помилки, швидше орієнтуєшся в нових ситуаціях і рідше пропускаєш важливі деталі.

А ще регулярні вправи на уважність сповільнюють вікове зниження когнітивних функцій. Тож такі тести корисні у будь-якому віці.

Знайди 5 відмінностей

Роздивись обидві картинки максимально уважно. Не поспішай, перша ідея, де шукати, майже завжди хибна. Іноді відмінність ховається саме там де здається все однаково.

Швидкий тест на IQ: знайди всі 5 відмінностей на &quot;рожевому чаюванні&quot; і перевір себеШвидкий тест на IQ (зображення згенеровано ШІ)

Скільки знайшов? Перевіряй відповіді

Не поспішай підглядати, дай собі ще кілька секунд. Іноді остання відмінність знаходиться саме тоді коли вже майже здався.

  • з блюдця зникла ложка і воно тепер порожнє,
  • з вази зникла квітка,
  • з чайника зникла кришка,
  • серветка зникла зі столу повністю,
  • на одному тістечку немає прикраси зверху.

Про що говорять результати

5 з 5 - ти помітив навіть порожню вазу і тістечко без ягідки. Це не просто уважність, це здатність бачити те, чого немає, а не тільки те, що є. Рідкісна якість!

3-4 з 5 - дуже добре. Зазвичай саме кришка чайника або серветка вислизають до останнього, вони не кидаються в очі бо мозок звик, що вони там є. Це нормально і навіть пояснює як працює наше сприйняття.

1-2 з 5 - твій мозок дивився на загальну картину, а не полював на деталі. Це теж цінна навичка, просто інша. Тепер, коли знаєш відповіді, поглянь ще раз і знайди кожну відмінність самостійно.

0 з 5 - перечитай список і знайди кожну відмінність на картинці, так набагато цікавіше, аніж просто знати відповідь.

Нагадаємо, як раніше Styler ділився цікавим тестом, в якому потрібно знайти 5 відмінностей на пляжній картинці - такий квіз розкаже про ваш характер більше, аніж інші.

Теги: Цікаві факти
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