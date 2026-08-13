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Главная Тренды Быстрый тест на IQ: найди все 5 отличий на "розовом чаепитии" и проверь себя
Тренды 13 августа 2026 · 17:47

Быстрый тест на IQ: найди все 5 отличий на "розовом чаепитии" и проверь себя

Две почти одинаковые розовые картинки, но между ними есть 5 отличий. Справишься?
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Быстрый тест на IQ: найди все 5 отличий на "розовом чаепитии" и проверь себя

У вас есть всего 30 секунд, чтобы найти все отличия на картинке (фото: Getty Image)

Этот тест на IQ выглядит как приглашение на вечернее чаепитие, но на самом деле это ловушка, в которой нужно проверить свою внимательность. Найти нужные отличия смогут не все.

Ставь таймер на 30 секунд и проходи тест от Styler. А ответы будут ждать в самом конце.

Почему тесты на внимание и логику полезны

Пока человек ищет отличия, его мозг одновременно тренирует концентрацию и развивает зрительную память и учится быстрее обрабатывать информацию. С развитым вниманием раньше замечаешь ошибки, быстрее ориентируешься в новых ситуациях и реже упускаешь важные детали.

А еще регулярные упражнения на внимательность замедляют возрастное понижение когнитивных функций. Так что такие тесты полезны в любом возрасте.

Найди 5 отличий

Рассмотри обе картинки максимально внимательно. Не торопись, первая идея, где искать, почти всегда ошибочна. Иногда отличие скрывается именно там, где кажется все одинаково.

Быстрый тест на IQ: найди все 5 отличий на &quot;розовом чаепитии&quot; и проверь себяБыстрый тест на IQ (изображение сгенерировано ИИ)

Сколько нашел? Проверяй ответы

Не торопись подсматривать, дай себе еще несколько секунд. Иногда последнее отличие находится именно тогда, когда уже почти сдался.

  • из блюдца исчезла ложка и оно теперь пусто,
  • из вазы исчез цветок,
  • из чайника исчезла крышка,
  • салфетка исчезла со стола полностью,
  • на одном пирожном нет украшения сверху.

О чем говорят результаты

5 из 5 - ты заметил даже пустую вазу и пирожное без ягодки. Это не просто внимательность, это способность видеть то, чего нет, а не только то, что есть. Редкое качество!

3-4 из 5 - очень хорошо. Обычно именно крышка чайника или салфетка ускользают до последнего, они не бросаются в глаза потому что мозг привык, что они там есть. Это нормально и даже объясняет, как работает наше восприятие.

1-2 из 5 - твой мозг смотрел на общую картину, а не охотился на детали. Это тоже ценный навык, просто другой. Теперь, когда знаешь ответы, посмотри еще раз и найди каждое отличие самостоятельно.

0 из 5 - перечитай список и найди каждое отличие на картинке, так гораздо интереснее, чем просто знать ответ.

Напомним, как раньше Styler делился интересным тестом, в котором нужно найти 5 отличий на пляжной картинке - такой квиз расскажет о вашем характере больше, чем другие.

Теги: Цікаві факти
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