Быстрый тест на IQ: найди все 5 отличий на "розовом чаепитии" и проверь себя

Этот тест на IQ выглядит как приглашение на вечернее чаепитие, но на самом деле это ловушка, в которой нужно проверить свою внимательность . Найти нужные отличия смогут не все.

Ставь таймер на 30 секунд и проходи тест от Styler. А ответы будут ждать в самом конце.

Почему тесты на внимание и логику полезны

Пока человек ищет отличия, его мозг одновременно тренирует концентрацию и развивает зрительную память и учится быстрее обрабатывать информацию. С развитым вниманием раньше замечаешь ошибки, быстрее ориентируешься в новых ситуациях и реже упускаешь важные детали.

А еще регулярные упражнения на внимательность замедляют возрастное понижение когнитивных функций. Так что такие тесты полезны в любом возрасте.

Найди 5 отличий

Рассмотри обе картинки максимально внимательно. Не торопись, первая идея, где искать, почти всегда ошибочна. Иногда отличие скрывается именно там, где кажется все одинаково.

Быстрый тест на IQ (изображение сгенерировано ИИ)

Сколько нашел? Проверяй ответы

Не торопись подсматривать, дай себе еще несколько секунд. Иногда последнее отличие находится именно тогда, когда уже почти сдался.

из блюдца исчезла ложка и оно теперь пусто,

из вазы исчез цветок,

из чайника исчезла крышка,

салфетка исчезла со стола полностью,

на одном пирожном нет украшения сверху.

О чем говорят результаты

5 из 5 - ты заметил даже пустую вазу и пирожное без ягодки. Это не просто внимательность, это способность видеть то, чего нет, а не только то, что есть. Редкое качество!

3-4 из 5 - очень хорошо. Обычно именно крышка чайника или салфетка ускользают до последнего, они не бросаются в глаза потому что мозг привык, что они там есть. Это нормально и даже объясняет, как работает наше восприятие.

1-2 из 5 - твой мозг смотрел на общую картину, а не охотился на детали. Это тоже ценный навык, просто другой. Теперь, когда знаешь ответы, посмотри еще раз и найди каждое отличие самостоятельно.

0 из 5 - перечитай список и найди каждое отличие на картинке, так гораздо интереснее, чем просто знать ответ.