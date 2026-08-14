Чи "штормитиме" на вихідних: прогноз магнітних бур 15 і 16 серпня

Уже наприкінці 14 серпня до Землі може дістатися високошвидкісний потік сонячного вітру від корональної діри в північній частині Сонця . Через це геомагнітна активність здатна посилитися до рівня G1.

Styler пояснить, що відомо про геомагнітну ситуацію на 15-16 серпня та чи варто метеозалежним чекати неспокійних вихідних.

Що відбувається на Сонці

Причиною можливого збурення називають корональну діру в північній частині Сонця. Із неї в напрямку космосу рухається потік сонячного вітру - заряджених частинок.

Очікується, що його вплив на Землю може стати помітним уже наприкінці 14 серпня. Якщо потік буде достатньо швидким і щільним, магнітне поле нашої планети може відреагувати посиленням геомагнітної активності.

Саме тому прогноз на вихідні поки не варто сприймати як остаточний.

Чи буде магнітна буря 15 серпня

15 серпня підвищена геомагнітна активність ще можлива. Її сила залежатиме від того, з якими параметрами сонячний вітер досягне Землі.

Попередньо прогнозують можливість слабкої бурі рівня G1. Це найнижча категорія в п'ятирівневій шкалі геомагнітних бур.

Тобто слово "буря" тут не означає сильний космічний шторм. G1 - це саме слабке геомагнітне збурення.

А що буде 16 серпня

Щодо 16 серпня прогноз менш визначений. Сила та тривалість збурення залежатимуть від реальних параметрів сонячного вітру після його приходу до Землі.

Тому говорити, що весь вікенд точно буде магнітна буря, наразі зарано.

Є й інші актуальні прогнози, які показують спокійнішу ситуацію на 15-16 серпня: зокрема, один із прогнозів оцінює геомагнітну активність у ці дні на рівні Kp 2. Це ще раз показує, наскільки швидко можуть змінюватися прогнози космічної погоди.

Що означає рівень G1

G1 - це найслабший рівень геомагнітної бурі.

Зокрема, геомагнітні збурення можуть впливати на радіозв'язок, супутникові системи та інші технології, що залежать від космічної погоди. Для рівня G1 можливі незначні порушення роботи деяких систем і поява полярного сяйва у високих широтах.

Для більшості людей така подія не означає небезпечної ситуації.

А що ж робити метеозалежним

Тут важливо не перебільшувати. Немає підстав стверджувати, що слабка магнітна буря обов'язково спричинить головний біль, втому чи стрибки тиску у конкретної людини.

Такі симптоми часто пов'язують із магнітними бурями, однак вони можуть мати й багато інших причин. Тому не варто автоматично пояснювати будь-яке погіршення самопочуття саме геомагнітною активністю.

Якщо людина погано почувається, орієнтуватися варто насамперед на власний стан, а не на прогноз магнітних бур.

То чи штормитиме 15 і 16 серпня

Певне посилення геомагнітної активності на початку вихідних можливе.

Основний фактор - високошвидкісний потік сонячного вітру, який очікують після 14 серпня. Попередньо допускається слабка буря рівня G1, але її фактична сила стане зрозумілішою, коли потік досягне Землі.

Тож поки що найточніша відповідь така: 15 серпня може бути активнішим, а щодо 16 серпня прогноз ще може змінитися.