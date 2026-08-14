Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа

Уже в конце 14 августа до Земли может добраться высокоскоростной поток солнечного ветра от корональной дыры в северной части Солнца . Поэтому геомагнитная активность способна усилиться до уровня G1.

Styler объяснит, что известно о геомагнитной ситуации на 15-16 августа и стоит ли метеозависимым ждать неспокойных выходных.

Что происходит на Солнце

Причиной возможного возмущения называют корональную дыру в северной части Солнца. Из нее в направлении космоса движется поток солнечного ветра - заряженных частиц.

Ожидается, что его влияние на Землю может оказаться заметным уже в конце 14 августа. Если поток будет быстрым и плотным, магнитное поле нашей планеты может отреагировать усилением геомагнитной активности.

Именно поэтому прогноз на выходные пока не следует воспринимать как окончательный.

Будет ли магнитная буря 15 августа

15 августа повышенная геомагнитная активность еще невозможна. Ее сила будет зависеть от того, с какими параметрами солнечный ветер достигнет Земли.

Предварительно прогнозируют возможность слабой бури уровня G1. Это самая низкая категория в пятиуровневой шкале геомагнитных бурь.

То есть слово буря здесь не означает сильный космический шторм. G1 - это самое слабое геомагнитное нарушение.

А что будет 16 августа

По 16 августа прогноз менее определен. Сила и продолжительность возмущения будут зависеть от реальных параметров солнечного ветра после прихода к Земле.

Поэтому говорить, что весь уикенд точно будет магнитная буря, пока рано.

Есть и другие актуальные прогнозы, показывающие более спокойную ситуацию на 15-16 августа: в частности, один из прогнозов оценивает геомагнитную активность в эти дни на уровне Kp 2. Это еще раз показывает, насколько быстро могут меняться прогнозы космической погоды.

Что означает уровень G1

G1 - это самый слабый уровень геомагнитной бури.

В частности, геомагнитные возмущения могут оказывать влияние на радиосвязь, спутниковые системы и другие технологии, зависящие от космической погоды. Для уровня G1 возможны незначительные нарушения работы некоторых систем и появление полярного сияния в высоких широтах.

Для большинства людей такое событие не означает опасную ситуацию.

А что же делать метеозависимым

Здесь важно не преувеличивать. Нет оснований утверждать, что слабая магнитная буря обязательно повлечет за собой головную боль, усталость или скачки давления у конкретного человека.

Такие симптомы часто связывают с магнитными бурями, однако они могут иметь и многие другие причины. Поэтому не стоит автоматически объяснять какое-либо ухудшение самочувствия именно геомагнитной активностью.

Если человек плохо чувствует себя, ориентироваться следует, прежде всего, на собственное состояние, а не на прогноз магнитных бурь.

Будет ли штормить 15 и 16 августа

Некоторое усиление геомагнитной активности в начале выходных возможно.

Основной фактор - высокоскоростной поток солнечного ветра, который ожидают после 14 августа. Предварительно допускается слабая буря уровня G1, но ее фактическая сила станет понятнее, когда поток достигнет Земли.

Так что пока самый точный ответ таков: 15 августа может быть более активным, а по 16 августа прогноз еще может измениться.