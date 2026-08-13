Терпение и кардинальные изменения: любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа

На 14 августа 2025 приходится особое астрологическое явление: ретроградный Сатурн в Овне выстраивается в линию с Ураном в Близнецах. В ежедневном любовном гороскопе это означает, что каждому знаку Зодиака понадобится необычайная способность быть терпеливым.

Что ожидает каждый знак Зодиака по любовным делам, рассказывает Styler со ссылкой на Your Tango.

Любовный прогноз для каждого знака Зодиака

Овен

Ретроградный Сатурн помогает вам разобраться в кармических уроках и значении ваших недавних решений. Вас ждет мощное новое осознание, которое позволит понять свою романтическую жизнь по-новому, однако не стоит ничего форсировать.

Телец

Произойдет внутренний сдвиг, который позволит вам повысить чувство собственного достоинства и по-новому подойти к романтической жизни. Вы внезапно поймете, что именно нужно сделать и почему вы затруднились с принятием важного решения.

Близнецы

Уран в вашем знаке принесет драматические трансформации в ваше внутреннее "я", что повлияет на все сферы жизни. Вы наконец-то поймете свои потребности и, возможно, будете вынуждены вычеркнуть некоторых людей из своей жизни ради саморазвития.

Рак

Вы проходите глубокую душевную эволюцию, побуждающую к значительным жизненным изменениям в ближайшие годы. Пора определить, что для вас означают успешные отношения, ориентируясь исключительно на то, как вы чувствуете себя рядом с особым человеком.

Лев

Вас поддерживает не только Вселенная, но и близкий круг друзей. Запланируйте время для встречи с друзьями или партнером, чтобы поделиться своими переживаниями и получить необходимую поддержку.

Дева

Человек, которого вы считали только другом, может оказаться кем больше. Это имеет потенциал приятно нарушить ваши жизненные планы, если вы не будете убегать от собственных чувств и будете действовать добродетельно.

Весы

Звезды советуют дистанцироваться от текущих проблем, но не убегать от них. Высказывание своей правды и прямое решение вопросов сделает это время полезным для вашего процесса.

Скорпион

Откажитесь держать возле себя кого-либо или что-либо, что не приносит вам пользы. Учась говорить о своих потребностях, вы создаете больше пространства для того, чего действительно хотите.

Стрелец

Уран недавно вошел в знак Близнецов, где будут находиться следующие семь лет, принося масштабные изменения в ваши отношения и их статус. Вы приближаетесь к важной вехе, поэтому будьте открыты к внутренним изменениям и практикуйте терпение.

Козерог

Для ощущения удовольствия вам требуются изменения в домашней жизни. Это может означать физический переезд в новый дом или город, или серьезные трансформации в ваших отношениях, относительно которых нужно быть честным с собой.

Водолей

Энергия ретроградного Сатурна и Урана принесет неожиданное подтверждение того, что вы двигаетесь в правильном направлении. Это предполагает важный разговор с любимым человеком, который повлияет на вопросы брака и семьи.

Рыбы

В вашей домашней среде происходят изменения, например, чей-то переезд или обсуждение смены места жительства. Вам нужно не только проявить терпение, но и быть готовым активно участвовать в процессе планирования.