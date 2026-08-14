Желание может осуществиться: что обещают карты Таро знакам Зодиака 14 августа

Таро-прогноз на 14 августа подсказывает, где следует прислушиваться к интуиции, а где - действовать более решительно. Карты для каждого знака Зодиака показывают отдельный сценарий дня - от приятных возможностей до важных решений.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в этот день.

Овен

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Овнам следует внимательнее отнестись к деньгам, бытовым делам и собственным ресурсам. Не пытайтесь все контролировать самостоятельно - переутомление может заставить вас допустить ошибку.

Телец

Карта Таро: Королева Кубков

Тельцам 14 августа следует довериться интуиции и собственным ощущениям. Эмоциональный разговор может оказаться важнее сухих фактов и помочь увидеть настоящие мотивы близкого человека.

Близнецы

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Близнецам больше не стоит откладывать решение, давно не дающее покоя. То, что вы пытались не замечать, может наконец-то выйти на первый план - и заставить сделать выбор.

Рак

Карта Таро: Королева Жезлов

Раков ждет день, когда стоит проявить уверенность и не прятаться в тени других. Ваша инициативность может привлечь внимание и помочь получить желаемое.

Лев

Карта Таро: Рыцарь Мечев

Львы будут действовать быстро и решительно, но спешка может стать главной ловушкой дня. Перед важным шагом следует проверить факты, особенно, если дело касается работы или конфликта.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Девам карты советуют не требовать от себя идеальности любой ценой. Монотонное дело может унести больше сил, чем обычно, поэтому 14 августа полезно сделать паузу и пересмотреть свои приоритеты.

Весы

Карта Таро: Мир, перевернутая

Весы могут почувствовать, что определенная история никак не желает завершаться. Не спешите возвращаться к прошлому - сначала выясните, какое незакрытое дело до сих пор держит вас на месте.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Скорпионам следует более осторожно относиться к красивым словам и романтическим обещаниям. Человек может говорить именно то, что вы хотите услышать, но его реальные намерения окажутся совсем другими.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Кубков

Для Стрельцов это одна из самых приятных карт дня. Желание, о котором вы давно думаете, может быть более близким к осуществлению, чем кажется - позвольте себе порадоваться результату.

Козерог

Карта Таро: Императрица

Козерогам 14 августа следует обратить внимание на комфорт, творчество и отношения с близкими. День благоприятен для заботы о себе и делах, которые могут постепенно принести ощутимый результат.

Водолей

Карта Таро: Король Жезлов

Водолеям карты советуют действовать как лидерам и не бояться брать ответственность. Ваша уверенность может убедить других поддержать идею, которая поначалу казалась рискованной.

Рыбы

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Рыбам может показаться, что мечтаемая цель удаляется, но это еще не означает поражение. Не позволяйте временному разочарованию перечеркнуть то, над чем вы работали в последнее время.