Засіб для краси, який покоління зумерів вважає "немодним": ви всі його знаєте

Для багатьох міленіалів вийти з дому без туші на віях рівноцінно тому, щоб опинитися на вулиці без одягу. Але покоління "зумерів" диктує нові б'юті-правила.

Styler з посиланням на Metro розповідає, що молодь вирішила, що густо нафарбовані вії це не лише "некруто", але й візуально додає віку.

Кінець епохи густих вій

За словами 22-річних дівчат, яскраві очі одразу видають наявність макіяжу, що повністю суперечить популярній естетиці "чистої дівчини" (clean girl aesthetic).

Замість туші зумери масово обирають керлери (щипці для завивки вій) для легкого ліфтингу. Вони доповнюють образ лише відтінковим кремом, кремовими рум'янами та блиском для губ.

Ще одна причина відмови від цього косметичного засобу полягає у високій вартості. Якісна туш навіть у мас-маркеті зараз коштує недешево, і молодь просто не бачить сенсу переплачувати.

Статистика підтверджує падіння попиту

Дослідниця даних Маде Лапуерта проаналізувала сотні онлайн-публікацій і підтвердила цю тенденцію. За її словами, популярність туші стабільно падає протягом усього 2026 року.

У квітні попит на цей продукт знизився на 38%. Натомість пошукові запити щодо "природного макіяжу" зросли вчетверо порівняно із січнем.

Тренд на "примарні вії" захоплює червоні доріжки

Цей мінімалістичний тренд, відомий як "примарні вії" (ghost lashes), захопив не лише соцмережі, але й високу моду. Суть полягає у створенні повноцінного макіяжу з ідеально сяючою шкірою, але з повною відсутністю туші чи накладних вій на очах. Це створює дуже свіжий та ефемерний образ.

Тенденція вже міцно закріпилася у світі моди та шоу-бізнесу:

моделі на показах Dior весна-літо 2026 року та шоу Chloé виходили на подіум саме з "примарними віями";

Акторка Зендея активно використовувала цей образ під час свого останнього престуру;

Модель Джіджі Хадід допомогла популяризувати тренд на цьогорічному Met Gala.

Весільна мода також змінює орієнтири

Відмова від драматичного погляду дійшла навіть до весільної індустрії. Візажисти зазначають, що клієнтки дедалі частіше просять зробити очі виразнішими без використання важких і помітних текстур.

Накладні стрічкові вії залишаються в минулому, а їм на зміну приходять непомітні поодинокі пучки. Якщо ж наречена все ж хоче використати туш, візажисти обирають виключно коричневі відтінки. Це створює максимально природний ефект "свої вії, тільки краще".